La Gran Vía de Madrid brinda por las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas

Presentación en la Gran Vía de las fiestas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas se han puesto de largo con una campaña en la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en la Gran Vía madrileña, donde se han dado a conocer los principales atractivos turísticos de estas fiestas, que se desarrollan del 1 al 8 de septiembre, con más de 120 actividades donde destaca la experiencia enológica, el folklore y la cultura.

En acto al que han asistido una treintena de personas, entre las que se encuentran agencias y empresas del sector turístico, la teniente de alcalde Vanessa Irla, ha destacado que en Valdepeñas "el vino es una forma de vivir, porque lo llevamos en nuestro ADN".

Por ello, ha animado a visitar la ciudad como enclave enoturístico, pero especialmente a primeros del mes de septiembre. "Las Fiestas de la Vendimia y el Vino prometen", ha manifestado Irla, añadiendo que "las fiestas de Valdepeñas son mucho más que brindar, es uno de esos eventos que consiguen que una ciudad entera salga a la calle y haga que quien viene de fuera se sienta como en casa desde el primer momento".

Del mismo modo ha indicado que "aquí el vino es el protagonista, indudablemente, pero comparte escenario con la música, la gastronomía, las tradiciones, el folklore y los grandes conciertos".

Al acto ha asistido el delegado de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Ángel Díaz, y el teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla, que ha mostrado el cartel anunciador de las fiestas de este año realizado por Guillermo Torres, con el nombre 'Donde el viento brinda', según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Sevilla ha subrayado durante su intervención que "son fiestas para todos, no entienden de capacidades ni de edades, son fiestas donde jóvenes y mayores tienen su espacio y donde se cuida al detalla la programación musical, por ello la música en directo es una apuesta en la programación con conciertos gratuitos en la Plaza de España y conciertos de primer nivel en el campo de fútbol".

La campaña de promoción ha contado con la presencia de la Asociación Jóvenes Amigos del Vino, que han presentado el 25 aniversario del Túnel del Vino, que se desarrollará en Bodegas A7 del 26 al 29 de agosto para promover la cultura del vino, además de una actividad especial el 5 de septiembre en el Museo del Vino. También se ha puesto de relieve el folklore tradicional, con la Agrupación de Coros y Danzas Fermento que han puesto de largo el XXVIII Festival Folklórico Internacional 'Ciudad del Vino', que se celebrará los días 29 y 30 de agosto con el grupo Real African Warriors de Sudáfrica, la Compañía del Instituto Superior de Educación Artística Calmecac de México, Revetlers Des Puig D'Inca de Mallorca y la agrupación Fermento de Valdepeñas.

Un papel destacado tiene también la cultura, con la 87 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas que, como cada año, se inaugura coincidiendo con las Fiestas de la Vendimia y el Vino. Un certamen que se creó en 1940, lo que lo convierte en el más longevo del país, y que cuenta con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en 2001, siendo esta la única otorgada a una exposición.

GRANDES CONCIERTOS

Otro de los principales atractivos de las fiestas patronales, en honor a la Virgen de Consolación, son los grandes conciertos. Este año, Mónica Naranjo llega a Valdepeñas en las Fiestas de la Vendimia y el Vino con su gira 'Greatest Hits Concerts', que nace como una celebración, junto a sus miles de seguidores, de sus tres décadas de trayectoria, que ya ha pasado por Estados Unidos y México. Actuará el sábado 5 de septiembre en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva 'Virgen de la Cabeza'. Las entradas ya están a la venta, al precio de 40 euros, más gastos de gestión, en la web https://baila.fm, así como entradas front stage limitadas a 60 euros, más gastos de gestión.

Una de las voces emergentes del panorama español, la de Marta Santos, sonará el viernes 4 de septiembre con el tour su nuevo disco 'Aquí no sobra nadie'. También actuará en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva 'Virgen de la Cabeza', con un precio asequible de entrada de 10 euros, más gastos de gestión. Las entradas ya están disponibles en la plataforma www.enterticket.es.

La Plaza de España acogerá los conciertos gratuitos. El día 2 se subirá al escenario Momo, considerada la banda tributo a Queen más importante de España y una de las más destacadas a nivel mundial. El 3 de septiembre la mítica banda de rock Medina Azahara, que se despide este año de los escenarios tras una carrera de 45 años. Esta gira de despedida denominada 'Todo tiene su fin' los llevará a Valdepeñas con uno de sus últimos conciertos.

El día 4 de septiembre el protagonismo lo tendrá en la Plaza de España la copla con el espectáculo 'Copla 2.4'. Un espectáculo musical de Castilla-La Mancha que reinventa la copla tradicional, protagonizado por las Hermanas Blázquez, Cristian Montilla y Ángel García, ganador del programa de CMM 'A Tu Vera'.

El domingo 6 de septiembre la actuará en la Plaza de España la cantante Merche, con su gira 'Abre tú mente ahora 26'. Un tour con el que la cantante hará un repaso por algunos de los temas más destacados de su carrera.

Y distintas generaciones también asegura reunir en la Plaza de España al espectáculo fin de fiestas, con el festival 'Un viaje a los 90', que regresará con la actuación en directo de reconocidos artistas y la mejor música remember. El cartel lo componen Amistades Peligrosas, Natalia, Coyote Dax, Viceversa, New Limit y Sensity World, acompañados por el dj Sergio Blázquez y la presentación de David Álvarez.

Al programa de conciertos se sumará la orquesta Vulcano el 1 de septiembre, como inauguración de las fiestas, y a ella se añadirán otras como la Orquesta Danubios que actuará el 4 de septiembre y la orquesta Alldara que también actuará en la Plaza de España el 5 de septiembre.