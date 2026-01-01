Granátula de Calatrava celebra este fin de semana sus X Jornadas Tradicionales

Taller de jabones de lana en Granátula. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las X Jornadas Tradicionales de Granátula de Calatrava (Ciudad Real) se celebrarán este primer fin de semana de enero en el Auditorio Municipal, para el que se han programado dos días cargados de actividades, con el mercado tradicional, degustaciones, concursos, talleres o música, que culminarán con la presentación del nuevo vídeo que proyectará el Ayuntamiento para promocionar los recursos turísticos del municipio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra del 21 al 25 de este mes en Madrid.

Las jornadas mantienen citas como el tradicional concurso de Ciquitroque, talleres de elaboración de queso, otro taller de elaboración de jabones de lana, los juegos tradicionales infantiles, catas de vino y de Aceite de Oliva, elaboración de chorizos y patatatera, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los puestos participantes serán de Amuma y la Asociación Bienestar con manualidades; la Asociación Contra el Cáncer con masillas y chocolates; el AMPA con figuritas de navidad y talleres, además de la gestión de la barra para bebida y tapeo a cargo de un hostelero local; las tiendas de Mariní y Pilar Blanco con comestibles; los particulares Rocío y José con variedad de manualidades y bisutería.

La inauguración de las Jornadas será el 3 de enero, a las 10.30 horas en el Auditorio Municipal, con la apertura de puestos del Mercado Tradicional, de manera que en los puestos habrá masillas con chocolate, por gentileza de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), venta de productos artesanales y mucho más. A las 11.00 horas habrá un taller de elaboración de chorizos y patatera.

A las 14.30 horas se celebrará una comida solidaria, con una aportación de 3 euros, para la que, al tener plazas limitadas, los interesados han de inscribirse en el Ayuntamiento hasta el 30 de diciembre. A las 17.00 horas, habrá un Taller de Elaboración de Jabones de lana, para lo que también habrá que inscribirse en el Ayuntamiento. Después, desde las 18.30 horas, hay un Taller de elaboración de galleta de jengibre.

El domingo 4 de enero, abre el mercado tradicional a las 10.30 horas, y actuará la Rondalla Oretana a partir de las 11.30 horas. Durante toda la mañana habrá olimpiadas infantiles para todas las edades. El aceite de oliva, el vino y el ciquitroque, plato típico de Granátula, protagonizan la mañana dominical.

Así se comenzarán las degustaciones con una de aceite de oliva de la Cooperativa del Santo Cristo de carácter gratuito; después a las 12.30 horas, habrá otra cata de vino maridada, que imparte el experto Fernando Buitrón y donde hay que pagar 10 euros e inscribirse en el Ayuntamiento. De las 13.00 a las 16.00 horas, inscripciones y celebración del Concurso de Ciquitroque, plato típico granatuleño, una especie de 'ajopatatas' cuyos ingredientes son patatas, aceite de oliva, ajos, pimentón dulce, pimientos choriceros, harina blanca, agua, sal y cayena.

Después, desde las 16.30 a las 19.00 horas habrá dos talleres de elaboración de quesos, con la colaboración de la quesería 'Las Tinajuelas' de Granátula, para cuya participación los interesados se tienen que inscribir antes ya que hay plazas limitadas.

Las Jornadas tradicionales se cerrarán a las 19.30 horas con la presentación y proyección del nuevo vídeo que el Ayuntamiento promocionará en Fitur 2026.