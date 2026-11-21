Gregorio agradece a las academias de baile "que llenen Talavera de flamenco" y contribuyan a dinamizar el comercio - AYTO TALAVERA

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Julián Gregorio, con la concejal de Festejos, María Pilar Guerrero, ha acompañado a las academias de baile en las actuaciones que con motivo de la celebración del Día Internacional del Flamenco, han llenado "de música, arte y tradición" diferentes puntos de la ciudad dentro de la programación 'Talavera sale a la calle', vinculada también al apoyo del comercio local.

Gregorio ha agradecido la implicación de las academias de Miriam Jiménez, Sal y Canela, Fernando Zapata, Rosa María Loaisa y ADAE Alma, cuya participación ha permitido acercar el flamenco a vecinos y visitantes y convertir distintos espacios de Talavera en escenarios abiertos a la cultura, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La actividad 'El flamenco toma las calles' ha arrancado a las 12:00 horas con actuaciones en la plaza de San Francisco, la calle Trinidad, la zona de El Corte Inglés, la confluencia de las calles San Isidro y Trinidad y la calle Greco.

Las actuaciones, de entre 10 y 15 minutos de duración, se han desarrollado mediante rotaciones entre los distintos emplazamientos. Cada academia ha realizado dos actuaciones para acercar el flamenco a todos los públicos y llenar de ritmo las calles de la ciudad.

A las 13.30 horas, las academias se han reunido en la plaza del Reloj para celebrar un encuentro conjunto que ha incluido como principal novedad una clase abierta de flamenco. Durante esta actividad, los profesionales han enseñado pasos sencillos para que cualquier persona, independientemente de su experiencia, pudiera participar y disfrutar del baile.

La programación se completará a partir de las 17:00 horas con la actuación en directo del grupo El Chamelo, también en la plaza del Reloj, poniendo el broche final a una jornada dedicada al flamenco.

Gregorio ha recordado la buena acogida que esta iniciativa tuvo el año pasado, ya que cientos de personas abarrotaron las calles de la ciudad al ritmo del flamenco más actual.

EL COMERCIO LOCAL, PROTAGONISTA DE LA JORNADA

Esta programación se ha unido a la segunda edición de 'Talavera sale a la calle', una iniciativa impulsada por la Concejalía de Comercio y Festejos para dar mayor visibilidad a los establecimientos y apoyar al comercio de proximidad.

Durante la jornada, los comerciantes han tenido la oportunidad de exponer sus productos en las fachadas de sus propios establecimientos, acercando su oferta a los ciudadanos y favoreciendo la relación directa entre negocios y consumidores.

De esta manera, la iniciativa ha combinado comercio, cultura y ocio con el objetivo de atraer a vecinos y visitantes a las distintas zonas comerciales de la ciudad y fomentar las compras en los negocios locales.

'Talavera sale a la calle' busca consolidarse como una cita para comerciantes y ciudadanos, haciendo que los establecimientos salgan de sus escaparates y se conviertan en protagonistas de la vida de la ciudad.