Gregorio confirma que el nivel de agua de las calles más afectadas de Talavera empieza a bajar

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha indicado que las bombas de evacuación que se han incorporado para achicar agua en las calles anegadas de la ciudad, "van surtiendo efecto" ya que se está evacuando cerca de dos millones de litros a la hora.

Según informa el Consistorio, anoche la empresa Aqualia incorporó dos bombas de evacuación de 600.000 litros la hora, más otras tres de menor nivel de evacuación y está previsto que este miércoles se sumén otras dos para continuar con las labores en las calles afectadas por las inundaciones: Entretorres, Hilanderas, Grisetas y San Martín".

"Talavera contará con 28 bombas para evacuar todo el agua que está anegando varias calles de la ciudad además de viviendas y garajes", ha dicho el alcalde, que ha visitado a primera hoy a los bomberos que trabajan achicando agua, a los que ha agradecido "su trabajado sin descanso, como al resto de personal de los servicios de emergencias".

Los bomberos están comenzando a inspeccionar garajes y esperan iniciar el achique de agua en los mismos. Mientras, electricistas, electromecánicos y fontaneros municipales "siguen en permanente alerta para solventar cualquier incidente que necesiten los vecinos".

Según el equipo de Gobierno también está dando sus frutos el sistema ideado de evacuación, a través de mangueras de gran calibre desde Entretorres que derivan el agua al río, por lo que Policía Local mantiene cortada desde ayer al tráfico la Avenida Real Fábrica de Sedas, siendo la alternativa a los vehículos la avenida de Francisco Aguirre.

También permanecen cortadas al tráfico las calles Marqués de Mirasol, Portiña de San Miguel, Portiña del Salvador, Real Fábrica de Sedas desde la rotonda de los leones hasta la Plaza de Grecia, calle Mula, Cristo de la Salud, Entretorres, Hilanderas, Grisetas y San Martín.

AUMENTA EL CAUDAL DEL TAJO

El caudal del Tajo ha ascendido hasta los 711 metros cúbicos por segundos, como se ha tratado en la reunión del Cecopal a la que, según el Consistorio, se ha incorporado el CECOP de forma virtual y donde alcalde ha seguido exponiendo la "complicada" situación de la ciudad.

Protección Civil continúa monitorizando el caudal de los arroyos "minuto a minuto" y atendiendo las incidencias de los vecinos, "en perfecta coordinación con el resto de miembros de los servicios de emergencias".

CONTINÚAN LAS LLUVIAS

Las lluvias continuarán hasta las 20.00 horas de este miércoles y se prevé que se alarguen hasta el viernes, por lo que desde el Consistorio se continúa pidiendo prudencia a la población.

Se mantienen cerrados todos los parques municipales. La Policía Local ha reforzado la señalización y cintas perimetrales. El alcalde ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, "para que no acceda a los parques bajo ningún concepto".

El Consorcio de Bomberos continuará actuando en la zona junto con el Infocam, mientras que Protección Civil seguirá asegurando el perímetro de la ciudad, arroyos y atención a familias dependientes, contando también con el trabajo permanente de la Policía Local y Policía Nacional.

FAMILIA DESALOJADA

En otro orden de cosas, el alcalde, José Julián Gregorio, ha informado de que la familia que tuvo que ser desalojada se encuentra bien, tras ser trasladada al pabellón polideportivo José Ángel de Jesús Encinas.

"Ha pasado la noche tranquila y ha estado acompañada en todo momento por personal de Cruz Roja", como ha comprobado el propio Gregorio a primera hora de esta mañana.

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA OFRECE BOMBAS

Mientras, desde el Gobierno regional han informado de que en el municipio talaverano se han sumado cuatro autobombas, cinco bombas auxiliares, cuatro bombas de lodo, con 10 efectivos del Plan Infocam, así como bomberos del Consorcio Provincial de Incendios, para hacer frente a las labores de achique que se llevan a cabo.

Desde Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha se han puesto a disposición de la empresa Aqualia, las bombas disponibles en los servicios de abastecimiento y depuración que gestiona la entidad para colaborar en los trabajos que se están llevando a cabo en Talavera de la Reina, en caso necesario.