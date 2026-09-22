Gregorio defiende las obras realizadas para minimizar el impacto de las fuertes lluvias: "Jamás se habían hecho"

Archivo - El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio - AYTO TALAVERA - Archivo

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha defendido las actuaciones que el equipo de Gobierno está llevando a cabo en la ciudad para minimizar los efectos de las intensas lluvias y ha recordado que las obras relacionadas con los colectores ya se han licitado.

A preguntas de los periodistas, Gregorio ha reiterado que "ya se han licitado obras" de los colectores y ha recordado que se encuentran con las correspondientes tramitaciones administrativas, toda vez que el Ayuntamiento ya ha firmado una operación de crédito a largo plazo para afrontar diversas obras que se van a realizar en la ciudad. "Estamos trabajando en ello y en lugares donde antes no se hizo nada".

Respecto a la financiación de estas actuaciones, el alcalde ha recordado que muchas se cubren con subvenciones y el Ayuntamiento debe aportar un porcentaje de las mismas y posteriormente, y el Consistorio sí dispone de liquidez para afrontarlas.

A renglón seguido el alcalde ha criticado que el Partido Socialista cuestione estas actuaciones y ha señalado que "si ellos han olvidado cosas, no es mi problema". En este sentido, ha hablado de "la amnesia para confundir a los talaveranos, que es lo que está haciendo el Partido Socialista", algo que, ha dicho, "me parece vergonzoso".

El alcalde ha añadido que "un partido político que en este momento está acusado de corrupción por todas partes" pretende "emborronar a este Ayuntamiento" y ha reclamado que se atienda a "las cosas importantes que se están haciendo".

Gregorio ha recordado que los socialistas después de cuatro años de gobierno "nos dejaron un Ayuntamiento desastroso y lo hemos tenido que sacar a flote".

"Me da mucha pena que Talavera está despegando y que el PSOE sólo se dedique a hablar mal de Talavera; lo mismo que su jefe habla mal de España, ellos hablan mal de Talavera".

ACTUACIONES EN IMBORNALES

Por otra parte, el alcalde se ha referido a diferentes actuaciones que se han realizado en la ciudad para intentar reducir las inundaciones. En este sentido, ha señalado que "en las anteriores tormentas no se inundó la zona de la calle Carpinteros", y ha mencionado también las obras realizadas en la calle Padre Juan de Mariana "para que no llegue el agua de la lluvia al segundo piso".

Asimismo, ha citado los trabajos que se están realizando en otras calles, como la calle Comercio, y las obras de acondicionamiento ejecutadas en la avenida de la Ronda del Cañillo, en la rotonda, para que "se minimicen las inundaciones".

Gregorio ha dejado claro que "jamás en Talavera se ha hecho en tan poco tiempo esta cantidad de obras", como así le han trasladado algunos funcionarios municipales. "Me gustaría que nos felicitara el Partido Socialista" por estas obras que ellos no hicieron, ha asegurado.

TRASVASE

Por otra parte, el alcalde también ha respondido a las acusaciones del PSOE sobre el agua y ha acusado a los socialistas "de ser unos hipócritas", dado que Pedro Sánchez "es el presidente más trasvasista de la historia", y Emiliano García-Page es de su mismo signo político.

Gregorio ha reiterado su posición sobre el agua y ha recordado que ha dicho "por todas partes" que quiere "agua en calidad y de cantidad a su paso por Talavera; y lo he dicho aquí y en todos los foros".