Gregorio llama a la unidad de acción "para que cada 8 de marzo haya menos que reivindicar y más que celebrar"

Acto por el 8M en Talavera.

TOLEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS)

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha señalado que cada 8 de marzo es una jornada de reivindicación, "por la igualdad de derechos, la justicia y la equidad de género, que como persona y como alcalde comparto".

En ese sentido ha apuntado que hay que reafirmar lo ya conquistado, pero ha reconocido que "nos queda camino por andar", por lo que ha hecho un llamamiento "a la unidad de acción de todos para que cada 8 de marzo haya menos que reivindicar y más que celebrar".

Así se ha pronunciado en el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, al que han asistido la edil de Familia, Pepa Blázquez, y un gran número de ediles del equipo de Gobierno, donde se ha reconocido a todas las mujeres empresarias y emprendedoras que han pasado por el Networking del Centro de la Mujer, "porque allí habéis compartido vuestro talento, vuestra sabiduría y os habéis ayudado las unas a las otras para seguir emprendiendo".

"Mujeres diversas, únicas, fuertes y unidas, como reza el lema de nuestro cartel anunciador del 8 de marzo, todas esas mujeres, que a diario nos dais un ejemplo de valentía y de emprendimiento".

Gregorio ha señalado que Talavera necesita que se retenga el talento en la ciudad "y que nuestras empresarias sigáis apostando por ella, y sobre todo, sigáis creyendo en vosotras mismas".

CENTRO DE LA MUJER

En ese sentido, ha indicado, que para eso cuenta con la "red de seguridad del Centro de la Mujer, no sólo desde las reuniones del Networking para poneros en contacto con otras mujeres con las que compartir experiencias, sino también, otra serie de servicios para orientaros a la hora de emprender".

El alcalde ha felicitado a todo el personal del Centro de la Mujer, "por su excelente labor diaria, siempre al servicio de cada usuaria que lo necesita"; en la atención que dispensa, por ejemplo, desde el área laboral, en la orientación para el empleo, donde han atendido más de 1.000 consultas y a 514 mujeres en 2025.

A lo largo de 2025 se ha trabajado con 68 nuevas ideas de negocio que se elevan a 163, contando con las de otros años. "Esto quiere decir que el Centro de la Mujer es una primera casilla de salida para muchas mujeres que buscan incorporarse al mercado laboral, pero para ello, necesitan que se les oriente y se les marque un camino a seguir para conseguir sus objetivos", ha señalado el alcalde.

José Julián Gregorio ha subrayado que en el Centro de la Mujer las mujeres tienen "a un aliado para su firme propósito de emprender en Talavera, que pueden conectar con la Incubadora de Alta Tecnología, y a este alcalde también le tenéis de vuestro lado, porque uno de mis deseos es que las empresarias y los empresarios y las emprendedoras y emprendedores talaveranos se queden en su ciudad y retengamos así el talento local, porque Talavera necesita a talaveranas como vosotras que sigan creyendo en su ciudad".

ACUERDOS FEMP

Por otra parte, el alcalde ha dado lectura de los acuerdos adoptados para el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer 2026, recogidos en la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias.

La FEMP ha acordado reafirmar su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres basada en la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, pilares de una sociedad libre y democrática, y la lucha contra los movimientos antigénero, que ponen en riesgo los avances en materia de igualdad.

Reitera a su vez la condena de cualquier forma de violencia contra las mujeres, (física, psicológica, sexual, digital, vicaria, etc.) y de las situaciones de explotación vinculadas a la prostitución y a la trata de seres humanos, así como el apoyo a las víctimas, impulsando acciones de prevención, sensibilización, atención y coordinación desde el ámbito local.

Acuerda promover en colaboración con los agentes sociales y en el marco de las competencias locales, iniciativas que favorezcan el empleo digno, la reducción de la temporalidad y la parcialidad involuntaria, y la eliminación de la brecha salarial, especialmente en aquellos sectores altamente feminizados.

Invita a integrar, de manera transversal e interseccional el principio de igualdad y no discriminación en las políticas públicas locales, reforzando la eficacia, la transparencia y la responsabilidad de las actuaciones públicas.

A su vez, reivindica la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente, estable y finalista para el desarrollo de políticas de igualdad, prevención de la violencia y atención integral a las víctimas, asegurando que dichas actuaciones no queden supeditadas a coyunturas económicas ni a desigualdades territoriales.

De la misma manera acuerda comprometerse a impulsar y recomendar a los ayuntamientos la aprobación de protocolos frente al acoso sexual, así como el fomento de espacios seguros para las mujeres.

También se adopta el acuerdo de denunciar el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista, que daña de forma sustancial la percepción de la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad plena, y reafirmar el rechazo frontal a la violencia estructural que padecen las mujeres.

La igualdad efectiva entre mujeres y hombres exige no sólo la eliminación de la discriminación formal, sino también la garantía de condiciones materiales que permitan el ejercicio real de los derechos. Ello requiere políticas públicas activas, orientadas a reducir desigualdades y a fortalecer la cohesión social en nuestros municipios y provincias.

PREMIOS

En el acto institucional, el alcalde y la edil de Familia han hecho entrega de los premios del cartel del XXVI Certamen de cartel anunciador del 8 de marzo, a Antonio Reollo, por 'Don Quijote de la Mancha' dotado con 600 euros.

También se ha hecho entrega del premio en la modalidad de narrativa del XXXIII Certamen literario, dotado con 600 euros a Gloria Fernández, por su obra 'Asunción'.

En la modalidad de poesía el premio, dotado con 600 euros, ha recaído en María Pilar Geraldo, por su obra 'Abrázate', compartido con Sol García, con su obra 'Mujeres hechas de otras mujeres'.

El accesit al mejor trabajo de autor/a local, dotado con 200 euros, ha sido para Elena Vera, con su obra 'Maira'.