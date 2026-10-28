Gregorio muestra su pesar por el accidente y pone los recursos municipales a disposición de la emergencia

Accidente de Urda - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha trasladado su más sentido pésame y todo su cariño a las víctimas y familiares afectados por el grave accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda, en la provincia de Toledo, en el que se han visto implicados dos trenes de pasajeros de alta velocidad.

Gregorio ha expresado la solidaridad de Talavera con las víctimas y sus seres queridos y ha asegurado que "Talavera está de luto hoy ante este grave accidente", trasladando también todo su apoyo a las personas heridas y a sus familias en estos momentos de dolor y preocupación, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, el alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento ha ofrecido su colaboración a la Delegación del Gobierno para contribuir a atender cualquier necesidad que pueda surgir como consecuencia del accidente.

En este sentido, ha explicado que se ha remitido una comunicación a la Delegación del Gobierno en la que se ponen a disposición los recursos municipales que puedan ser necesarios, entre ellos Protección Civil y la Policía Local, para ayudar a los heridos y a todas las personas afectadas por este "gravísimo accidente".

El alcalde ha reiterado la disposición de Talavera a colaborar con las administraciones competentes y los servicios de emergencia en todo aquello que sea necesario, mostrando el apoyo y la solidaridad de la ciudad ante esta tragedia.

Por último, Gregorio ha querido reconocer la labor de los servicios sanitarios, los equipos de emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad y todos los profesionales movilizados para atender a los afectados. "Quiero agradecer el esfuerzo, la profesionalidad y la entrega de todos los efectivos que están trabajando sobre el terreno para atender a las víctimas y responder a esta situación de emergencia".