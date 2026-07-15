Gregorio sobre los proyectos de plantas de biometano: "No voy a hacer de Talavera un vertedero"

TOLEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado que "no va a hacer de Talavera un vertedero", en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación sobre los proyectos de plantas de biometano.

Gregorio ha rechazado las críticas del Partido Socialista y ha afirmado que "el silencio atronador es por parte de los socialistas", ya que "todos los informes y expedientes positivos han venido por parte de la Junta de Comunidades, que está en manos del PSOE".

Además, ha avanzado que "más adelante hablaremos de cuándo se inicia este expediente porque alguno tendrá que esconder la cabeza cuando digamos en qué momento comienza este primer expediente".

Con respecto a la situación de los proyectos de plantas de biometano, Gregorio ha explicado que "hay tres peticiones que todavía tienen que pasar por 200 informes". En ese sentido, ha garantizado que "este alcalde sí que va a pedir todos los informes habidos y por haber para que ningún ciudadano de Talavera tenga la menor duda de que se ajustan a la legalidad", tanto "medioambiental, social y económica".

Asimismo, ha incidido en que "no les quepa ninguna duda de que yo voy a estar ahí, en esa lucha, y voy a estar el primero para que todo se ajuste a la legalidad".

También ha advertido de que lo que no va a consentir es que se apruebe por parte de otra administración y le digan que él es el "culpable".

Gregorio ha reiterado que "aquellas empresas que vienen a Talavera y cumplen con la legalidad, estarán con la legalidad", aunque ha dejado claro que lo que no va a hacer de Talavera de la Reina es que "sea un vertedero, como se me ha acusado".

"Voy a luchar para que todo esté dentro de la legalidad, y si no tiene que haber ninguna, pues no habrá ninguna y si hay una es porque la Junta la avala".

Por último, preguntado por la posibilidad de realizar una modificación puntual del planeamiento para impedir la instalación de este tipo de proyectos, el alcalde ha respondido que lo que le pide el Partido Socialista "lo podían haber hecho ellos durante cuatro años y no hicieron nada cuando esto es una cosa que se veía venir".

Ha avanzado que "más adelante" especificará en qué fecha algunas de estas propuestas se pusieron sobre el Ayuntamiento. "Entonces, alguno se llevará alguna sorpresa", ha finalizado.