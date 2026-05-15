Gregorio se solidariza con los médicos de urgencias del hospital de Talavera y pide una solución "urgente" a la Junta

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha mostrado su solidaridad para con los médicos de urgencias del Hospital Nuestra Señora del Prado "dada la saturación laboral" que padecen y ha hecho un llamamiento a la Junta para que ponga remedio "urgente" a este situación que viven los médicos del hospital talaverano.

En declaraciones a los medios, el alcalde ha reiterado todo su apoyo a los profesionales sanitarios, dado que más de 7 médicos "se han tenido que dar de baja por la saturación de trabajo que tienen y no pueden más".

Una situación que también puede ser "delicada" para la ciudad, dada la alta afluencia de público que se espera en Talavera por las ferias de San Isidro. Gregorio ha mostrado su deseo de que la realidad que viven los médicos de urgencias "mejore" porque el Sescam, para cubrir el servicio, ha trasladado a médicos de otros centros de salud de la ciudad e incluso de la comarca.

"Me solidarizo con estos médicos y yo creo que el gobierno regional tiene que apoyarles porque son fundamentales para cuidar de la salud de todos los talaveranos", ha insistido el alcalde, que ha reiterado que las urgencias del hospital talaverano "deberían funcionar "como un reloj y especialmente en un día tan importante en el calendario para los talaveranos por la gran concentración de vecinos y visitantes que va a acoger la ciudad".

El alcalde ha incidido nuevamente en la "sobrecarga" laboral de los médicos talaveranos y ha urgido a Emiliano García-Page a que "solucione este grave problema que nos afecta a todos, ayude a estos médicos, no abandone a Talavera y alivie la carga de los profesionales sanitarios que a la vista está, no pueden seguir con este ritmo y estas jornadas de trabajo".