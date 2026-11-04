Gresmanc Group, Premio Pyme del Año Toledo 2026 en una edición que reconoce también el legado empresarial de Santo Tomé

X edición del Premio Pyme del Año 2026. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Gresmanc Group, de Los Yébenes, ha sido reconocida con el Premio Pyme del Año Toledo 2026, en la décima edición de estos galardones, organizados por la Cámara de Comercio de Toledo y Banco Santander, con la colaboración de la Cámara de Comercio de España.

El acto, celebrado este miércoles en el Círculo de Arte de Toledo, ha distinguido también a otras cinco empresas de la provincia por su contribución al desarrollo económico, la innovación, la internacionalización, la creación de empleo y la sostenibilidad, según ha informado la Cámara por nota de prensa.

Esta décima edición ha incorporado, además, una Mención Especial al Legado Empresarial, concedida a la histórica confitería toledana Santo Tomé, en reconocimiento a una trayectoria familiar que se remonta a 1856 y que ha sabido mantener viva la tradición del mazapán a lo largo de siete generaciones.

La entrega de premios ha reunido a representantes del tejido empresarial e institucional de la provincia y ha contado con la participación de la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, y del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, así como de alcaldes de los municipios en los que se ubican las empresas reconocidas como el regidor de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio.

RECONOCIMIENTO AL TALENTO EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA

La apertura institucional ha contado con las intervenciones de la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez Hurtado; el director de La Tribuna de Toledo, Francisco Rodríguez; el director territorial de Banco Santander en Castilla-La Mancha, Francisco Piña; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Durante su intervención, la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez Hurtado, ha destacado el papel de las pymes como generadoras de empleo, riqueza y oportunidades, recordando que "detrás de cada decisión empresarial hay personas que imaginan, invierten, asumen riesgos y trabajan para que un proyecto tenga futuro".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones y organizaciones empresariales para avanzar en la simplificación administrativa, la formación adaptada a las necesidades del tejido productivo y la creación de un entorno estable que facilite la inversión y el crecimiento.

La presidenta ha iniciado su intervención con un recuerdo a las víctimas del reciente accidente ferroviario de Urda, trasladando su solidaridad a las familias y personas heridas.

El Premio Pyme del Año Toledo 2026 ha recaído en Gresmanc Group, empresa industrial de Los Yébenes especializada en el desarrollo y fabricación de soluciones cerámicas de altas prestaciones.

Con presencia en más de 70 países, la compañía ha consolidado una trayectoria en la que destacan la innovación tecnológica, la proyección internacional y la incorporación de criterios de sostenibilidad y economía circular a sus procesos productivos.

La consejera Patricia Franco ha hecho entrega del galardón a Ángel Pastrana Molero, socio director de Gresmanc Group. Previamente, Franco ha hecho mención a la solidaridad del tejido empresarial de la región ante una tragedia como el accidente ferroviario de Urda, ocurrido hace apenas una semana.

La titular de economía ha destacado que fueron muchas "las empresas y pymes con presencia en toda la región que se pusieron a nuestra disposición para colaborar y contribuir en cualquier medida en unos momentos muy delicados".

En el acto, Patricia Franco ha reivindicado el papel de las pymes de la región en la consolidación y crecimiento de la economía de Castilla-La Mancha, señalando que "nos sentimos orgullosos como Gobierno regional por contar con un tejido económico con vuestro esfuerzo, vuestra dedicación y vuestro empeño para que nuestra economía crezca y se diversifique".

El Accésit a la Internacionalización ha sido concedido a Artesanos del Cuero Rey Pavón, S.L., de Consuegra, empresa familiar especializada en la elaboración artesanal de artículos de cuero y complementos de alta gama.

Su expansión a mercados internacionales demuestra la capacidad de un oficio tradicional para competir fuera de nuestras fronteras sin perder su identidad y sus procesos de fabricación artesanal.

El reconocimiento ha sido entregado por Francisco Rodríguez, director de La Tribuna de Toledo, a Mayte Nieto, CEO de la empresa.

El Accésit a la Digitalización y la Innovación ha recaído en Aeternum Game Studios, S.L., estudio de desarrollo de videojuegos con sede en Talavera de la Reina.

La empresa ha conseguido proyectar internacionalmente sus creaciones digitales, contribuyendo al desarrollo de una industria tecnológica y creativa desde la provincia de Toledo.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha entregado el diploma a Fernando Sánchez Olivera, cofundador y director de Marketing de la compañía.

Gregorio ha subrayado la importancia de contar con emprendedores y empresas talaveranas que "desde su talento, esfuerzo y capacidad innovadora son capaces de desarrollar proyectos con proyección internacional y llevar el nombre de Talavera mucho más allá de nuestras fronteras".

En este sentido, ha destacado la trayectoria de Aeternum Game Studios, que alcanzó un importante reconocimiento con el lanzamiento en 2021 de su videojuego Aeterna Noctis, una creación que obtuvo una gran acogida y se convirtió en una referencia dentro del sector.

Por su parte, Restoledo, S.L. ha recibido el Accésit a la Formación y el Empleo por su apuesta por el desarrollo profesional de sus trabajadores, la estabilidad laboral y la inclusión de personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

El grupo, vinculado al sector hotelero y de restauración de Toledo, genera empleo para cerca de 150 familias. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha entregado el reconocimiento a Alicia Corroto Briceño, directora general y propietaria de Restoledo.

Velázquez ha felicitado a las empresas finalistas y premiadas, destacando su contribución al desarrollo económico y social de la provincia y su vinculación con los municipios en los que desarrollan su actividad.

"Vuestras empresas son Marca España y, en lo que a nosotros respecta, Marca Toledo", ha afirmado.

El Accésit a la Pyme Sostenible ha distinguido a Mundopalet, S.L., empresa familiar de Pantoja dedicada a la fabricación, reparación y reciclaje de palés de madera.

Su actividad pone de manifiesto la importancia de la reutilización de materiales, el aprovechamiento de los recursos y la incorporación de criterios medioambientales a los procesos industriales.

El galardón ha sido entregado por Francisco Piña, director territorial de Banco Santander en Castilla-La Mancha, a Aroa Menor Martín, directora adjunta de Mundopalet.

Uno de los momentos destacados de esta décima edición ha sido la entrega de la Mención Especial al Legado Empresarial a Santo Tomé, S.A., una firma profundamente vinculada a la historia y a la identidad de Toledo.

Con una trayectoria que se remonta a 1856, Santo Tomé representa la continuidad de un proyecto empresarial familiar que ha atravesado siete generaciones, manteniendo la elaboración tradicional del mazapán y adaptándose a las nuevas demandas del mercado sin perder su esencia.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez Hurtado, y el director territorial de Banco Santander, Francisco Piña, han entregado conjuntamente el reconocimiento a Inés Garate Maria, exgerente y miembro de la sexta generación, y Jerónimo de Mesa Buigues, gerente de Santo Tomé y representante de la séptima generación.