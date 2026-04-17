Grupo de Acción Local ADI El Záncara celebra en Belmonte su 30 aniversario arropado por instituciones

Acto por el XXX aniversario de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) 'El Záncara'. - JCCM

CUENCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) 'El Záncara' ha celebrado este viernes en el municipio de Belmonte su 30 aniversario, arropado por las instituciones, con la asistencia del vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, y la alcaldesa de Belmonte, Cristina Delgado, acompañadon a la presidenta, Delfina Carrasco.

Fue en el año 1996 cuando la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) 'El Záncara' echó a andar en la localidad de Las Mesas con el objetivo de conseguir el desarrollo sostenible de los municipios que la conformaban, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Hoy, tres décadas después, el Grupo ha crecido -pasando de las once iniciales a los 33 actuales -; ha cambiado su sede a Las Pedroñeras; y ha sido el motor para la puesta en marcha de proyectos, la generación de empleo y la fijación de población en esta comarca.

El acto ha servido para reconocer el trabajo de aquellos que durante estos 30 años han trabajado con ADI 'El Záncara' galardonando a los sucesivos presidentes de la entidad como Mario Perona, Manuel Regatero, M. Carmen Rodrigo, Javier Moya y la actual presidenta, Delfina Carrasco.

ADI 'El Záncara' ha galardonado al Gobierno de Castilla-La Mancha, un reconocimiento que ha recogido el vicepresidente primero, por la aprobación de la Ley de Medias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural -en vigor desde el año 2021-; además de la a Diputación provincial, junto con otras personas que han colaborado con el grupo de desarrollo rural. Esa colaboración que, tal y como ha reivindicado desde la entidad, es indispensable para seguir afrontando los retos a futuro.

La presidenta, Delfina Carrasco, recordaba que en 1996 los alcaldes tuvieron "la gran idea de trabajar por la comarca constituyendo un grupo de desarrollo rural y treinta años después seguimos aquí haciéndolo".

Un esfuerzo que se ha traducido en una inversión superior a los 25 millones de euros para llegar a todos los habitantes de los pueblos destacando la importancia de este celebración para recordar el pasado y apostar por el futuro.

GUIJARRO ELOGIA EL PAPEL DE LOS GDR "INDISPENSABLES"

El vicepresidente primero del Gobierno regional ha señalado el apoyo del Ejecutivo de Castilla-La Mancha a los Grupos de Desarrollo Rural, como herramientas indispensables en el progreso de los pequeños municipios de la Comunidad Autónoma.

Martínez Guijarro, ha recordado que, en el actual periodo de programación, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 94 millones de euros a los 29 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la región para el periodo 2023-2027, con el objetivo de fomentar el emprendimiento, el turismo, la modernización de empresas y la sostenibilidad en el medio rural, impulsando la creación de empleo.

En este punto, cifrado en más de 500 proyectos los que se han desarrollado en ese periodo con cargo a los fondos europeos, que se han traducido en una inversión superior a los 520 millones de euros: "por cada euro público se general otros cuatro euros privados de inversión y ha supuesto la creación de 12.000 puestos de trabajo en zonas rurales".

Asimismo, el vicepresidente primero ha recordado que ante la propuesta de la Comisión Europea para la nueva PAC que pasa por la posible eliminación de los fondos de desarrollo rural, ha pedido que el conjunto de los Grupos de Desarrollo Rural de la región y del país que hagan piña para "apoyar a las instituciones para que podamos defender ante la UE en el mantenimiento de los fondos de desarrollo rural para que en el siguiente periodo de programación tengamos los fondos suficientes para que los Grupos puedan seguir trabajando".

Y es que, ha dicho, este planteamiento poner en riesgo inversiones, empleo y cohesión territorial en el medio rural, que es donde se invierten esos fondos.

MARTÍNEZ CHANA REIVINDICA EL APOYO DE LA DIPUTACIÓN

Por su parte, Álvaro Martínez Chana ha reivindicado que la Diputación de Cuenca ha multiplicado por siete las ayudas destinadas a los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia desde 2019 para apoyar el trabajo que realizan en favor de los pueblos en cada una de las comarcas de la provincia.

El presidente de la Diputación ha recordado que en los presupuestos del presente ejercicio son 110.000 euros los destinados a cada uno de los grupos de la provincia lo que supone un incremento del 10 por ciento respecto del ejercicio anterior demostrando el compromiso con los Grupos de Desarrollo Rural y apostando por una colaboración que permitirá garantizar el futuro de nuestra provincia y nuestros pueblos.

Martínez Chana ha destacado la gran labor realizada por el ADI El Záncara en estas tres décadas de historia con una inversión en el territorio de 25 millones de euros que se han multiplicado por dos estando siempre al lado de los emprendedores, de las empresas y las asociaciones y los jóvenes.

Por ello, ha criticado con dureza a quienes desde Bruselas plantean la desaparición de los fondos de acción rural asegurando que no cesarán, de la mano del presidente regional, Emiliano García-Page, de oponerse a esta propuesta que tanto daño haría a nuestros pueblos.

Asimismo, ha agradecido a la dirección del grupo el trabajo realizado hasta la fecha y les ha animado a seguir por el mismo camino sabiendo que contarán con el apoyo de la Diputación porque "compartimos visión, objetivo y valores".