El grupo de asistencia psicosocial para situaciones de emergencia hizo 27 intervenciones los 6 primero meses de 2026 - JCCM

TOLEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Apoyo y Asistencia Psicosocial a Víctimas, Familiares y Grupos Operativos en situaciones de Urgencia, Emergencia, Crisis y Catástrofes ha realizado, durante los seis primeros meses del presente año, un total de 27 intervenciones, tras ser activado por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

En este sentido, durante el primer semestre de este ejercicio, el número de intervenciones comparadas con las llevadas a cabo el mismo período del año anterior se ha incrementado de manera notable, duplicando los 13 incidentes en los que los grupos psicosociales actuaron en 2025, a los 27 en los que intervinieron durante los seis primeros meses de 2026, ha informado la Junta en nota de prensa.

Cruz Roja es la organización que presta el Servicio de Apoyo y Asistencia Psicosocial en cumplimiento del convenio firmado con la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. Se trata de un servicio esencial en aquellas situaciones de urgencia o emergencia en las que es imprescindible atender a los afectados de determinados incidentes y/o a sus familiares, para prestarles el apoyo anímico y psicológico necesario a la hora de afrontar una desgracia.

El grupo de intervención psicosocial está también pensado para los trabajadores de los organismos intervinientes en emergencias que, en numerosas ocasiones, pueden verse afectados emocionalmente durante su participación en algún incidente de especial gravedad.

En referencia al tipo de incidentes que han motivado la activación de los equipos psicosociales de Cruz Roja, cabe destacar los suicidios, los fallecimientos de menores, el apoyo emocional por desapariciones y las muertes repentinas en la vía pública y como consecuencia de accidentes de tráfico, en estos seis primeros meses de 2026.

De hecho, las únicas intervenciones cuya motivación no fue ninguna de las comentadas más arriba tuvieron como origen el fallecimiento de dos personas en sendos accidentes laborales, y el apoyo psicológico que recibieron las víctimas de una agresión.

Por provincias, Toledo fue la provincia donde se produjo el mayor número de activaciones de estos grupos psicosociales, con un total de 17 actuaciones; seguida de Albacete con cinco, Ciudad Real y Cuenca con dos y, por último, Guadalajara con una sola activación.

La activación y coordinación de la atención psicológica en situaciones de emergencia que se lleva a cabo en Castilla-La Mancha es realizada por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, desde donde se preavisa y se activan los equipos de psicólogos de Cruz Roja para que actúen allí donde se les demanda.