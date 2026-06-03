Grupo Fatecsa se alza con el premio Liderpack al mejor packaging de alimentos en Barcelona - GRUPO FATECSA

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa castellanomanchega Fatecsa, referente nacional en el desarrollo de soluciones de embalaje responsables, ha recibido en Barcelona el máximo reconocimiento del sector del envase y embalaje en España, el Premio Liderpack 2025 en la categoría de alimentación.

El certamen, que ha contado con más de un centenar de empresas participantes en su vigesimosexta edición, ha otorgado el premio a mejor packaging de alimentos a Grupo Fatecsa, una empresa familiar con casi cinco décadas de historia liderando el sector de soluciones de embalaje, ha informado la empresa en nota de prensa.

En esta ocasión, ha sido un dispensador cilíndrico, diseñado para sales y especias, fabricado íntegramente en cartón reciclable (una alternativa monomaterial), quien ha logrado por su eficiencia y sostenibilidad, ganar la carrera a otros componentes como el plástico utilizado habitualmente en este tipo de envases.

El jurado ha optado por premiar y reconocer a Fatecsa en esta ocasión, no solo por la creación de un diseño eficiente, sostenible y elaborado íntegramente en monomaterial, si no por favorecer una economía circular al ser fácilmente reciclable sin renunciar a su funcionalidad y la comodidad de uso para el consumidor.

Los Premios Liderpack, organizados por Graphispack Asociación y el salón Hispack, anunciaron su fallo el pasado mes de octubre, destacando el proyecto de Fatecsa como el ganador en la categoría de 'Mejor packaging de alimentos', categoría en la que participaron 31 empresas premiadas, todas ellas unidas por un denominador común: la sostenibilidad como eje central del diseño.

Con la recogida de este galardón, Fatecsa consolida su posición a la vanguardia nacional en soluciones de packaging eficientes y plenamente alineadas con los principios de la economía circular.

"Este premio refuerza nuestro compromiso con la innovación sostenible y la excelencia técnica en el ámbito del embalaje, demostrando que la creatividad y el respeto por el medio ambiente pueden y deben ir de la mano en cada proyecto", ha señalado Samuel Sánchez Artiaga, director de ventas de la compañía.