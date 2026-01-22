El Grupo Municipal Vox presenta 17 enmiendas a los presupuestos de Ciudad Real para 2026

Los ediles de Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real en rueda de prensa. - VOX

CIUDAD REAL 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado este jueves en rueda de prensa las enmiendas que ha registrado a los Presupuestos Municipales de 2026, con el objetivo claro de que el dinero de los vecinos vuelva a los vecinos.

La portavoz de Vox, Fátima de la Flor, ha explicado que el grupo ha presentado 36 propuestas concretas, agrupadas en 17 enmiendas, sin subir impuestos ni aumentar el gasto, sino cambiando prioridades, ha informado el partodo en nota de prensa.

"No proponemos gastar más, proponemos gastar mejor y dejar de despilfarrar en propaganda, ideología y gastos superfluos", ha señalado.

Las enmiendas de Vox apuestan por apoyar a las familias, la conciliación, la maternidad, la vivienda joven, la educación, la limpieza, la seguridad en los barrios y la defensa de las tradiciones, eliminando partidas destinadas a cooperación internacional, campañas publicitarias "ideológicas", estudios de género y otros gastos prescindibles.

Entre las propuestas destacadas se incluyen becas de comedor y material escolar, apoyo directo a la maternidad, programas reales de conciliación, ayudas al empleo para mayores de 50 años, refuerzo de la seguridad en los barrios y apoyo a las Cofradías de Semana Santa, el folclore y los festejos de barrio, "como parte esencial de la identidad" de Ciudad Real.

Destaca Vox la enmienda presentada para dejar de gastar cerca de medio millón de euros en contratos externos de limpieza, destinando esos recursos a crear empleo estable mediante el refuerzo de la plantilla municipal, mejorando así la limpieza de las calles y las condiciones laborales.

"Presentamos unos presupuestos alternativos basados en el sentido común, la responsabilidad y el respeto a los ciudadrealeños", ha afirmado De la Flor, lanzando una pregunta directa al resto de la Corporación: "¿Van a votar a favor de los vecinos o van a seguir votando a favor de la propaganda y la ideología?".

Por su parte, el concejal Iván Mora ha sido muy crítico con la posición del Partido Popular, al que ha acusado de "confundirse de enemigo y de aliados".

Mora ha recordado que el PP expulsó a Vox del equipo de Gobierno y ha optado por pactar con tránsfugas y grupos minoritarios para sacar adelante los presupuestos.

Asimismo, ha denunciado que el PP ha votado junto al PSOE medidas como la zona de bajas emisiones, ha recuperado partidas de ideología de género, ha incrementado el gasto en políticas animalistas y ha defendido aumentar el dinero destinado "a los de fuera mientras muchas familias de Ciudad Real tienen dificultades para llegar a fin de mes". "El Partido Popular y el PSOE aparentan discutir por las formas, pero comparten el fondo de las políticas.

"La única pinza real en este Ayuntamiento es la del PP aplicando políticas socialistas", ha afirmado Mora, señalando como ejemplo el aplauso del PSOE a estos presupuestos.

Desde Vox también han comparado la situación con otros municipios como Sevilla, donde el PP, estando en minoría, sí ha llegado a acuerdos con Vox incorporando medidas como la reducción de propaganda, la supresión de contenidos de género o la eliminación de la zona de bajas emisiones.

"No entendemos que el PP diga una cosa u otra en función del territorio", ha añadido. Finalmente, ha reiterado que sigue ofreciendo un cambio real en las políticas municipales, pero ha dejado claro que "siempre tendrá enfrente todas las políticas socialistas, las haga quien las haga". "Desde Vox lo tenemos claro: primero Ciudad Real y primero sus vecinos", han concluido.