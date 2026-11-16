El Grupo Operativo Resilviña estudiará durante tres años cómo mejorar la resistencia del viñedo a la sequía y al calor

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la presentación de Resilviña. - JCCM

CIUDAD REAL 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durante los próximos 36 meses, el Grupo Operativo Resilviña trabajará en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar la adaptación del viñedo al cambio climático, especialmente ante la escasez de agua y el incremento de las temperaturas. Para ello, identificará los portainjertos más adecuados para aumentar la resistencia de la vid frente al estrés hídrico y térmico.

El proyecto contempla la realización de ensayos de campo con las variedades tempranillo y macabeo injertadas sobre distintos portainjertos, evaluando su comportamiento agronómico y enológico con el fin de determinar las combinaciones más eficientes y sostenibles.

Los conocimientos que se extraigan permitirán desarrollar guías técnicas y modelos predictivos que ayudarán a los viticultores en la toma de decisiones, facilitando la elección de los portainjertos más adecuados para cada situación y contribuyendo a una viticultura más resiliente y sostenible en Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

Así se ha explicado este lunes en el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) donde se ha presentado Resilviña con la participación del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha mostrado el apoyo del Gobierno regional a este proyecto, "para un sector, el vitivinícola, de gran importancia socioeconómica y seña de identidad de Castilla-La Mancha que representa el 5% de nuestro PIB y genera más de 2.000 millones de euros al año".

La iniciativa cuenta con la participación de Virgen de las Viñas, la Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea Mancha Occidental II, el Grupo de Desarrollo Rural Mancha Norte, el IRIAF y la UCLM cinco entidades representadas por José Joaquín Gómez Alarcón, de la Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea Mancha Occidental II, presente en este acto al que también han asistido el presidente de Virgen de las Viñas, Rafael Torres; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; y la delegada de Agricultura en la provincia de Ciudad Real, Amparo Bremard, entre otros representantes.

Estas cinco entidades representan la colaboración entre el sector productivo, la gestión del agua y la investigación "para desarrollar soluciones innovadoras que respondan a las necesidades reales del sector vitivinícola", en palabras de Martínez Lizán.

GRUPOS OPERATIVOS DE INNOVACIÓN

Resilviña es uno de los 42 proyectos de innovación aprobados a través de los Grupos Operativos, con cerca de 10 millones de euros en ayudas. La Universidad de Castilla-La Mancha participa en 26 de estos proyectos y el IRIAF en 12. Una presencia que viene a reforzar la transferencia de conocimiento y la aplicación práctica de la investigación en ámbitos como la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria para mejorar su gestión y su rentabilidad.

Con el mismo objetivo de favorecer la transferencia de conocimiento, participan también en diferentes proyectos el Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP); el ITECAM Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha; la Universidad de Córdoba; la Universidad de Alcalá; la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro de Investigación, Experimentación y Servicios del Champiñón.

Los Grupos Operativos forman parte de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri). Su finalidad es fomentar la cooperación entre agricultores, ganaderos, empresas, cooperativas, universidades y centros de investigación para desarrollar proyectos innovadores que respondan a necesidades concretas de los sectores agrario y agroalimentario. De los 42 aprobados en Castilla-La Mancha, 14 son en el ámbito agrícola, 15 en el ganadero y 13 en el agroalimentario.