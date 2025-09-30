El grupo Los Pepes, apodado los "los Motörhead del Powerpop", actúa este martes en Toledo

El grupo Los Pepes, apodado los "los Motörhead del Powerpop", actúa este martes en Toledo
El grupo Los Pepes, apodado los "los Motörhead del Powerpop", actúa este martes en Toledo - MONASTERIO DE CULTURA
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 30 septiembre 2025 11:20

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Los Motörhead del Powerpop" están de vuelta. Con sede en Londres, Los Pepes actúan este miércoles en la sala Pícaro de Toledo, a las 21.30 horas, para presentar su sexto álbum de estudio 'Out of the Void'.

Según informa el Monasterio de Cultura en nota de prensa, Los Pepes viven a un ritmo acelerado y publican discos desde finales de 2013. Sus miembros proceden de Reino Unido, Japón, Brasil y Polonia, "siendo un ejemplo de 'rock and roll' que trasciende fronteras".

Su manifiesto desde el primer día ha sido salir y hacerlo bien con entusiasmo DIY, honestidad y pasión. "Desde publicaciones como Ox Magazine hasta Maximum Rockandroll y Vive Le Rock, los elogios han sido inmensos".

"Conciertos en sótanos hasta festivales y giras de presentación demoledoras en grandes salas de toda Europa, avalan su propuesta, ofreciendo siempre un espectáculo de punk-rock de una precisión milimétrica", afirman desde la organzación.

Además, a lo largo de este viaje, Los Pepes han tocado junto a artistas como The Kids, Mudhoney, Danko Jones, Guitar Wolf, Bell Rays, The Buzzcocks, The Sonics o The Rezillos.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir a un precio de 10 euros, mientras que en la sala tendrán un coste de 10 euros.

Contador