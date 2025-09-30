El grupo Los Pepes, apodado los "los Motörhead del Powerpop", actúa este martes en Toledo - MONASTERIO DE CULTURA

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Los Motörhead del Powerpop" están de vuelta. Con sede en Londres, Los Pepes actúan este miércoles en la sala Pícaro de Toledo, a las 21.30 horas, para presentar su sexto álbum de estudio 'Out of the Void'.

Según informa el Monasterio de Cultura en nota de prensa, Los Pepes viven a un ritmo acelerado y publican discos desde finales de 2013. Sus miembros proceden de Reino Unido, Japón, Brasil y Polonia, "siendo un ejemplo de 'rock and roll' que trasciende fronteras".

Su manifiesto desde el primer día ha sido salir y hacerlo bien con entusiasmo DIY, honestidad y pasión. "Desde publicaciones como Ox Magazine hasta Maximum Rockandroll y Vive Le Rock, los elogios han sido inmensos".

"Conciertos en sótanos hasta festivales y giras de presentación demoledoras en grandes salas de toda Europa, avalan su propuesta, ofreciendo siempre un espectáculo de punk-rock de una precisión milimétrica", afirman desde la organzación.

Además, a lo largo de este viaje, Los Pepes han tocado junto a artistas como The Kids, Mudhoney, Danko Jones, Guitar Wolf, Bell Rays, The Buzzcocks, The Sonics o The Rezillos.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir a un precio de 10 euros, mientras que en la sala tendrán un coste de 10 euros.