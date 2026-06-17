El Grupo Social ONCE premia la solidaridad y fidelidad de la sociedad castellanomanchega

Entrega del Premio Solidario del Grupo Social ONCE en la categoría Medio de Comunicación a Europa Press Castilla-La Mancha. - ONCE

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha, la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Acescam), Integra Todos, Europa Press Castilla-La Mancha y Andrés Martínez han recibido este miércoles los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha, en una gala celebrada en el Teatro de Rojas, de Toledo.

Estos premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

En la Gala han participado el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el delegado de la ONCE, Carlos Javier Hernández Yebra, entre otros.

La consejera de Bienestar Social ha valorado la labor que desarrolla la ONCE y el conjunto del Tercer Sector en Castilla-La Mancha, destacando su contribución al avance de los derechos de las personas con discapacidad y a la eliminación de barreras que dificultan su plena participación en la sociedad.

Además, García Torijano ha hecho entrega del Premio Solidario en la categoría de Institución, Organización, Entidad u ONG a Acescam.

De su lado, Velázquez ha felicitado al Grupo Social ONCE por una iniciativa que, año tras año, "mejora y sorprende más" y ha destacado además el simbolismo de que la gala haya regresado este año al Teatro, coincidiendo con la conmemoración de los 450 años del histórico corral de comedias que dio origen a este emblemático espacio cultural, "está perfectamente elegido volver al Teatro de Rojas en un año tan especial para la ciudad", ha señalado, agradeciendo asimismo la disposición permanente de los trabajadores del coliseo toledano para acoger actividades y eventos de interés para la ciudadanía.

El alcalde toledano ha subrayado que los reconocimientos entregados distinguen no solo trayectorias ejemplares, sino especialmente una voluntad firme de construir una sociedad donde nadie quede atrás, "ese es el verdadero ejemplo que hoy se reconoce: el compromiso determinado de personas y entidades por no dejar a nadie atrás", ha destacado.

En la misma línea, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha agradecido la labor social de la ONCE y ha felicitado a los premiados.

PREMIADOS

En la categoría de estamento de la Administración Pública, el Solidarios lo ha recibido la Universidad de Castilla-La Mancha en su 40 aniversario, por su trayectoria como universidad pública de proximidad y motor de cohesión social, que ha garantizado el acceso a la educación superior a miles de personas, especialmente de entornos rurales y familias trabajadoras, actuando como verdadero ascensor social en la región. Su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades se refleja de forma ejemplar en el ámbito de la discapacidad, a través de un sólido Servicio de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, programas universitarios inclusivos como 'Incluye e Inserta UCLM', microcredenciales especializadas y una extensa labor de formación, acompañamiento e inserción sociolaboral.

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón lo ha recogido Acescam, por sus 30 años de compromiso con las personas mayores, especialmente las más vulnerables y con discapacidad. Representa a más de 100 centros y servicios sin ánimo de lucro que gestionan unas 7.000 plazas residenciales y atienden a miles de personas en toda la región, con más de 3.000 profesionales. Su labor destaca por la atención inclusiva y personalizada, la lucha contra la soledad no deseada, la formación y profesionalización del sector, la defensa del modelo solidario, contribuyendo a la cohesión social, la calidad de los cuidados y la dignidad de las personas mayores en Castilla-La Mancha.

En la categoría de Empresa, se ha dado el Premio Solidarios a Integra Todos, empresa de inserción promovida por la Asociación Entre Tod@s que, desde 2013, impulsa la integración sociolaboral en la Sierra del Segura, una zona rural afectada por la despoblación, el desempleo y la exclusión social. Con sede en Elche de la Sierra, facilita el acceso al empleo a personas en situación de vulnerabilidad -especialmente mujeres y personas con discapacidad- mediante formación y acompañamiento individualizado en el ámbito de la confección textil y otros servicios locales. Su programa formativo 'Costurízate' ha permitido la capacitación de unas 70 mujeres, logrando que al menos la mitad accedan a un empleo.

Integra Todos reinvierte sus beneficios en la creación de puestos de trabajo, apuesta por la economía social, el empleo femenino y el desarrollo local, y constituye una experiencia innovadora y referente al operar como empresa de inserción en un territorio de extrema despoblación.

En la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación, el Solidarios lo ha recibido Europa Press Castilla-La Mancha, coincidiendo con sus 30 años de servicio informativo ininterrumpido en la región. La delegación presta un servicio público basado en información rigurosa, contrastada e independiente, con especial atención a los derechos sociales, la discapacidad, la dependencia y la acción del tercer sector. Su redacción multimedia ha ampliado el alcance y la accesibilidad de los contenidos sociales, convirtiéndose en un referente para la ciudadanía y otros medios.

Actúa como altavoz estable de las políticas de discapacidad, visibiliza buenas prácticas, denuncia vulneraciones de derechos y acompaña los debates normativos en accesibilidad e inclusión. Además, difunde de manera constante la labor del tercer sector y de los colectivos más vulnerables, multiplicando el impacto social de estas informaciones y contribuyendo a una Castilla-La Mancha más justa, accesible y solidaria.

Finalmente, el Solidarios a la Persona Física lo ha recogido el emprendedor social Andrés Martínez, presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP por encarnar de manera ejemplar los valores del compromiso con la igualdad de oportunidades, defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad, innovación en el tercer sector y contribución tangible a una sociedad más justa e inclusiva en Castilla-La Mancha.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2026 lo han formado Francisco José Armenta, director general de Discapacidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Oscar García, director de Radio Castilla-La Mancha en CMMedia; José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha; Bárbara Palau, consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE; Carlos Javier Hernández, delegado ONCE en Castilla-La Mancha; y José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha.