Grupos aficionados de C-LM ya pueden inscribirse para la III Muestra 'Microteatro en Polán' que tendrá lugar en abril

Microteatro. - FETEACLM

TOLEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de grupos aficionados de teatro de Castilla-La Mancha (Feteaclm), con la colaboración y patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Polán (Toledo) y la colaboración de la Confederación Nacional Escenamateur, ha convocado la III Muestra 'Microteatro en Polán' con el objetivo de promocionar el turismo y la cultura en el municipio y potenciar el teatro por los grupos aficionados de la región.

La muestra tendrá lugar en diferentes espacios escénicos de Polán durante la tarde del sábado 18 de abril. El proyecto está dirigido a los grupos aficionados de teatro de Castilla-La Mancha y será requisito imprescindible para participar que el grupo sea miembro de la Federación de grupos de teatro aficionado de la región, ha informado la Federación en un comunicado.

Cada grupo inscribirá los espectáculos teatrales de pequeño formato de entre 15 y 30 minutos que desee, sólo pudiendo ser seleccionado un espectáculo por grupo. No se admitirán obras de menor duración a 15 minutos ni de mayor a 30 minutos. De entre los inscritos, se seleccionará un total de dos obras cortas por un jurado elegido por la organización.

Los grupos que deseen participar deberán realizar su inscripción rellenando un formulario antes del 1 de marzo y adjuntarán en el formulario un enlace para visualización de vídeo completo de la obra (será válida una grabación de un ensayo) y enlace a fotografías de la misma. Además, indicarán en el formulario sinopsis, elenco y ficha técnica de la obra.

Cada uno de los grupos participantes recibirá la cantidad de 800 euros en concepto de participación. Una vez concluido el plazo de inscripción, el Ayuntamiento de Polán seleccionará los 2 espectáculos participantes antes del 20 de marzo.