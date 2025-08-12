Guadalajara acoge este jueves el III Meeting Internacional Meliz Sport con la plusmarquista mundial Yulimar Rojas

GUADALAJARA 12 Ago. (EUROPA PRESS9

Guadalajara se convertirá este jueves 14 de agosto en el epicentro internacional del atletismo con la celebración del III Meeting Internacional Meliz Sport, una competición de alto nivel que reunirá a algunos de los mejores atletas del mundo en las pistas de la Fuente de la Niña, a partir de las 18.00 horas.

El evento, organizado por el Club Deportivo Meliz Sport, con el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara, ha sido presentado en rueda de prensa por el concejal de Deportes, Armengol Engonga, acompañado por el periodista deportivo Gerardo Cebrián, el director del evento y entrenador, Luis Felipe Meliz, el manager de la selección cubana de atletismo, Jorge Luis Aguilera, y la atleta local Carmen Rosales, campeona de España en salto de longitud.

Durante la presentación, Engonga ha destacado que este meeting "no es una prueba deportiva más, sino una gran oportunidad para seguir demostrando que Guadalajara apuesta por el deporte de alto nivel".

El concejal ha agradecido el esfuerzo del club organizador y ha subrayado la importancia de contar con referentes internacionales que inspiran a los jóvenes atletas de la ciudad.

Entre los participantes más destacados se encuentran Yulimar Rojas, campeona olímpica y mundial de triple salto, que regresa a la competición tras una larga lesión, así como Lázaro Martínez, Fabrice Zango y Thiago Pereira en triple salto masculino.

También Mónica Clemente y Roberta Bruni en salto con pértiga femenino y David González, campeón de España en salto de altura. Como referente de Guadalajara Carmen Rosales, que buscará la marca mínima de 6.70 metros para clasificarse para el Mundial de Tokio.

Y también se abre espacio a la inclusión y al deporte adaptado, con la presencia de la saltadora de longitud Desiré Vila, estrella del atletismo paralímpico español.

El meeting, que forma parte del World Athletics Challenger Tour, contará con siete pruebas exclusivamente de salto (longitud, triple salto, altura y pértiga) - , y repartirá 14.000 euros en premios, con igualdad de dotación para hombres y mujeres, según explicó Luis Felipe Meliz, director del evento.

"Tenemos medallistas olímpicos, campeones de España, de Europa y del mundo. Es un lujo tenerlos en Guadalajara", añadía Meliz destacando el esfuerzo organizativo y la calidad del cartel.

Por su parte el periodista deportivo Gerardo Cebrián ha agradecido al Ayuntamiento de Guadalajara "su firme compromiso con el atletismo que en esta ocasión se materializa en un mitin de altísimo nivel.

De hecho, el próximo 14 de agosto será la única prueba de atletismo celebrada en toda Europa, y además, por primera vez en la historia del atletismo español, se organiza un evento exclusivo de saltos con una calidad técnica y competitiva sin precedentes".

Cebrián ha hecho un repaso y valoración de todos los grandes atletas que acuden a este encuentro, con una mención especial para Carmen Rosales. "Carmen Rosales es, sin duda, la gran referencia del atletismo guadalajareño en estos momentos. La sigo desde que era muy joven, desde sus primeros pasos como atleta juvenil, y siempre ha demostrado un talento excepcional".

"De hecho, los técnicos coinciden en que es un auténtico portento, una atleta con un potencial extraordinario. Estoy convencido de que, de la mano de su entrenador Pedro Figueroa, logrará plasmar todo ese talento en grandes resultados", ha dicho.

Jorge Luis Aguilera ha subrayado el vínculo de la selección cubana con la ciudad y tras agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara pidió mayor apoyo institucional para el meeting que este año ha tenido que hacer un triple esfuerzo por falta de otros respaldos.

La atleta Carmen Rosales expreha expresado su emoción por competir en casa: "Va a ser un día muy especial. Este meeting me dio la oportunidad de enamorarme del atletismo y ahora me permite luchar por un sueño mundialista".

La entrada al evento será gratuita y podrá seguirse también por streaming a través de Running Online y la web de la European Athletics. "Os animo de corazón a venir, porque lo que vamos a vivir este jueves no se ve todos los días. No es fácil reunir a tantos atletas de élite en una misma pista, y mucho menos en nuestra ciudad. Venid a vernos, a apoyarnos desde la grada, porque ese aliento se nota y nos impulsa a dar lo mejor", concluía Carmen Rosales.