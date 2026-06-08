Guadalajara acogerá el 20 de junio su primera Feria de Empresarias con más de 40 negocios liderados por mujeres

Presentación de la primera Feria de Empresarias de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital alcarreña dará un nuevo escaparate al emprendimiento femenino el próximo 20 de junio con la celebración de la I Feria de Empresarias Ciudad de Guadalajara, una iniciativa promovida por la Asociación de Mujeres Empresarias y Autónomas de Guadalajara (AGEMA) y respaldada por el Ayuntamiento, que reunirá en el Mercado de Abastos a más de 40 empresas lideradas por mujeres.

La cita contará además con una madrina de excepción: Susana Pérez, cocinera y creadora de Webos Fritos, y una de las divulgadoras gastronómicas más influyentes del país, que acompañará a las participantes en esta primera edición.

La feria ha sido presentada este lunes por el concejal de Igualdad y Mujer, Roberto Narro; la concejal de Promoción Económica y Empleo, Begoña García; la presidenta de AGEMA, Gloria Elena Álvarez; y las empresarias Loreto Palafox y Montse Illana. La jornada se desarrollará entre las 11.00 y las 19.30 horas y combinará una zona expositiva con un amplio programa de actividades orientadas a favorecer el crecimiento profesional, la colaboración y la generación de contactos empresariales.

En total participarán más de cuarenta empresas procedentes de Guadalajara y su provincia pertenecientes a sectores tan diversos como la comunicación, la innovación, la formación, el bienestar, la conciliación, el comercio, el mundo rural o la gastronomía.

La programación se dividirá en cuatro grandes áreas: desarrollo empresarial, gastronomía y territorio, conexión empresarial y bienestar y liderazgo. Habrá talleres, mesas redondas, degustaciones de productos locales y espacios específicos para networking.

Durante la presentación, Narro ha defendido que la muestra responde a una demanda real de las empresarias de la ciudad y ha destacado su vocación de permanencia. "No estamos presentando una actividad más, sino un proyecto pionero", ha afirmado.

Por su parte, Gloria Elena Álvarez ha explicado que el objetivo es visibilizar el talento femenino, acercar a las empresarias a la ciudadanía y crear nuevas oportunidades de colaboración.

"Cuando las mujeres empresarias avanzan juntas, fortalecen el tejido empresarial e impulsan la economía local", ha señalado. Desde AGEMA confían en que esta primera edición se consolide como una cita anual de referencia para Guadalajara y contribuya a reforzar el papel de las mujeres en la actividad económica de la provincia, ha precisado su presidenta.