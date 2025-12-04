Guadalajara acogerá el concierto solidario Spin Gospel para financiar un proyecto de Manos Unidas

Presentación del concierto solidario de gospel. - EUROPA PRESS

El Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara acogerá el viernes 12 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, el concierto benéfico de Navidad Spin Gospel, una propuesta cultural y solidaria impulsada por Manos Unidas y respaldada por el Ayuntamiento con el objetivo de recaudar fondos para uno de los proyectos de desarrollo que la ONG lleva a cabo en países empobrecidos.

El espectáculo, centrado en la fuerza del góspel, busca implicar a la ciudadanía en una acción solidaria que combine música y cooperación internacional.

En este caso, la recaudación irá destinada a proyectos de desarrollo como la mejora del acceso a la sanidad para mujeres embarazadas en Lufwanyama (África), donde Manos Unidas contribuirá a la edificación de una maternidad en una zona de difícil acceso a las ciudades grandes y donde la edad media de la población ronda los 18 años.

Las entradas tendrán un precio de 16 euros en butaca y 13 euros en anfiteatro, y la recaudación íntegra se destinará al proyecto que Manos Unidas desarrolla este año dentro de su campaña de apoyo a comunidades vulnerables.

En la presentación celebrada en el Ayuntamiento, Ana Guarinos ha destacado que iniciativas como esta "ponen de manifiesto el compromiso de Guadalajara con la solidaridad" y subrayó que el concierto permite "disfrutar de la cultura mientras se contribuye directamente a mejorar la vida de quienes más lo necesitan".

El presidente de Manos Unidas en Guadalajara, Agustín de Diego, ha recordado que la colaboración ciudadana es esencial para sacar adelante los proyectos de la organización, y ha apuntado que "cada entrada supone un impulso real y tangible para las comunidades a las que apoyamos".

Finalmente, la vicepresidenta de la delegación, Elena Garvía, ha valorado la elección del góspel para esta edición, afirmando que su espíritu "encaja perfectamente con el mensaje de esperanza, unidad y compromiso que queremos transmitir desde Manos Unidas".