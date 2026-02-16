Guadalajara activa un plan intensivo para reparar más de 300 baches y espera solucionar el 90% en quince días

El concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, David García, atiende a los medios. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, David García, ha anunciado la puesta en marcha de un plan intensivo de bacheado para hacer frente a los más de 300 socavones de entidad detectados en distintos puntos de la ciudad, una situación que el edil ha vinculado tanto a los episodios recientes de lluvias como a la falta de una operación asfalto en el anterior mandato.

En una comparecencia ante los medios, García ha señalado que las precipitaciones han agravado el deterioro de pavimentos envejecidos, provocando que pequeñas grietas hayan derivado en baches de mayor tamaño debido a la filtración de agua y al tránsito de vehículos. "No solo está ocurriendo en Guadalajara, sino en muchas ciudades del país", ha precisado, al tiempo que ha pedido paciencia a la ciudadanía ante la imposibilidad técnica de asfaltar durante los días de lluvia.

Según ha detallado, los servicios municipales han procedido en los últimos días a señalizar los desperfectos y a actuar sobre los baches de menor tamaño con medios propios, mientras se ultiman los preparativos para un plan completo que arrancará la próxima semana, siempre condicionado a la evolución meteorológica.

El objetivo del Consistorio es que en un plazo aproximado de dos semanas quede solventado en torno al 90% del bacheado detectado. Para ello, a las brigadas municipales --que realizan entre 80 y 90 actuaciones mensuales-- se sumará una empresa especializada en asfaltado que acometerá las reparaciones de mayor envergadura con equipos profesionales.

Las zonas con mayor incidencia se localizan en los polígonos industriales, la avenida de Castilla, Francisco Medina, Manantiales, distintos tramos de los bulevares y la salida del túnel, entre otras vías.

En cuanto a la dotación económica, el edil ha explicado que la campaña actual de reparación supondrá una inversión estimada de entre 80.000 y 90.000 euros con medios municipales, en el marco de un contrato de mantenimiento que ha sido ampliado en medio millón de euros. Asimismo, ha destacado que las partidas destinadas a mantenimiento se han incrementado en más de un 20% y ha reiterado la intención del equipo de Gobierno de consolidar una operación asfalto anual.

En este contexto, ha recordado actuaciones ya ejecutadas en la avenida de Francia y ha avanzado que próximamente comenzarán trabajos en la calle Dos de Mayo, además de estudiarse nuevas intervenciones en otras vías que acumulan años sin renovación integral del firme.

El Ayuntamiento ha habilitado como canales para comunicar incidencias el correo electrónico gestioninfraestructuras@aytoguadalajara.es, el buzón ciudadano y la Policía Local, y ha avanzado que se informará con antelación de los posibles cortes de tráfico y de los itinerarios alternativos derivados de las obras.

FINALIZAN LAS OBRAS DE ACERADO EN LA CALLE ZARAGOZA

En el ámbito del mantenimiento urbano, el concejal ha informado también de la finalización de las obras en el tramo final de la calle Zaragoza, en la confluencia con la rotonda de la Provincia, donde se ha actuado sobre el acerado dentro del Plan de mantenimiento de pequeñas obras.

La intervención, ejecutada durante el último mes, ha supuesto una inversión cercana a los 30.000 euros y responde a una propuesta surgida de los presupuestos participativos. Según ha explicado García, esta actuación permite mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal en una zona de crecimiento residencial.

Asimismo, ha avanzado que el próximo mes está prevista una intervención similar en la calle Venezuela y que, una vez abordadas las actuaciones urgentes de bacheado, se actuará también en la calle Sevilla, en el barrio del Alamín, atendiendo a demandas vecinales.

El responsable municipal ha subrayado que el objetivo del equipo de Gobierno es reforzar de forma progresiva el mantenimiento ordinario de la ciudad, compatibilizando actuaciones de carácter estructural con intervenciones de proximidad en los distintos barrios.