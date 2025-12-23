Guadalajara apuesta por una Navidad familiar y solidaria que cerrará con una gran fiesta a los Reyes Magos y Cantajuego

El tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Santiago López Pomeda - IVAN SERRANO

GUADALAJARA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La programación navideña del Ayuntamiento de Guadalajara para estos días contempla una apuesta decidida por los actos familiares, la solidaridad y la participación ciudadana.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha detallado en rueda de prensa una agenda que combina tradición, novedades y un refuerzo especial en seguridad, con el objetivo de "vivir la Navidad en la calle, compartiendo y disfrutando juntos".

Entre los actos destacados figura el espectáculo solidario del grupo Cantajuego, que servirá de broche final a las fiestas el próximo 6 de enero, así como la consolidación de los vermús navideños con un amplio dispositivo de seguridad y la organización, como gran novedad, de una fiesta de bienvenida a los Reyes Magos tras la cabalgata del 5 de enero, que estrena recorrido y finalizará en la Plaza de Toros.

El broche final de la programación de Navidad en la ciudad culminará este año con un marcado carácter solidario de la mano del grupo Cantajuego, que actuará el 6 de enero a las 18.00 horas en la Plaza de Toros.

López Pomeda ha destacado que se trata de "un referente nacional en música infantil y familiar" y de un espectáculo pensado para cerrar las fiestas "de la mejor manera posible".

La recaudación íntegra del concierto se destinará a Cáritas Diocesana y a la Asociación Vasija, entidades que, según ha subrayado el edil, realizan una labor "imprescindible" con personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Las entradas tienen un precio solidario de tres euros, con venta tanto online como presencial en el Teatro Auditorio Buero Vallejo.

El concejal ha recordado que asistir al espectáculo "no es solo disfrutar de un concierto, sino colaborar directamente en mejorar la vida de muchas personas", al tiempo que ha animado a las familias a participar en un acto que combina ocio, valores y compromiso social.

GRAN FIESTA PARA LOS REYES MAGOS

La gran novedad de esta Navidad será la Fiesta de Bienvenida a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que se celebrará el 5 de enero tras la cabalgata, con un nuevo recorrido y final en la Plaza de Toros.

La cabalgata partirá a las 17.30 horas desde la glorieta de la Noria y recorrerá, entre otras vías, la calle Madrid, la Plaza de España, la Calle Mayor y el Paseo de las Cruces. A su llegada, en torno a las 20.00 horas, los Reyes Magos serán recibidos en el coso, en un evento gratuito, aunque con control de aforo mediante invitaciones, que comenzarán a repartirse el 26 de diciembre en la caseta municipal del Parque de la Concordia. Mientras esperan, los asistentes podrán seguir la cabalgata en directo en una gran pantalla.

López Pomeda ha explicado que Sus Majestades accederán al recinto por la puerta grande de Iván Fandiño, serán recibidos por las autoridades, con la alcaldesa Ana Guarinos al frente, y dirigirán sus mensajes a los niños y familias, en un acto que incluirá un espectáculo sorpresa de luz y sonido.

El concejal ha subrayado que esta fiesta "pretende ofrecer una experiencia inolvidable y segura" y consolidarse como uno de los grandes eventos navideños de la ciudad.

MÁS DE 30 AUTORIZACIONES DE VERMÚS

Los vermús de Navidad vuelven a ser una de las citas más multitudinarias y esperadas de las fiestas en Guadalajara, especialmente en el casco histórico. El Ayuntamiento ha concedido ya 32 autorizaciones a establecimientos y colectivos para instalar barras, charangas, DJs y pequeñas verbenas, en un horario regulado de 12.00 a 19.00 horas.

López Pomeda ha señalado que el objetivo es "disfrutar de la Navidad en la calle de forma responsable", por lo que se ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad que contará con prácticamente el cien por cien de los efectivos de la Policía Local, además de Protección Civil, Cruz Roja y servicios de limpieza.

El edil ha hecho también un llamamiento expreso "a la responsabilidad, al respeto y a la convivencia", insistiendo en que la diversión debe ser compatible con el descanso vecinal y el cuidado de los espacios públicos. De forma paralela, se celebrará el Vermú Solidario de NIPACE en el parque de Adoratrices, junto a la pista de hielo, en el mismo horario, reforzando el carácter social de estas celebraciones.