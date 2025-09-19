Guadalajara celebra un segundo encierro marcado por la resistencia del toro número 24 y una duración de 44 minutos

GUADALAJARA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El segundo encierro de las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Antigua en Guadalajara se prolongó este viernes durante 44 minutos y 30 segundos, una duración muy superior a la habitual, debido a que el toro número 24, de la ganadería de José Vázquez, se detuvo en el tramo alto de la calle Mayor por ese acuse de falta de fuerza.

La incidencia obligó a desplegar todos los recursos de seguridad previstos, desde la labor de los pastores hasta el uso de bueyes escoba y las nuevas puertas antirretorno, que permitieron seccionar el recorrido y garantizar la seguridad de corredores y espectadores.

Pese a la prolongación del encierro, no se registraron incidencias de consideración, más allá de un corredor que pudo resguardarse en una gatera instalada en el vallado.

El concejal de Festejos y tercer teniente de alcalde, Santiago López, acompañado también del segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, y el concejal de Seguridad, Chema Antón, además de personal de Protección Civil, ha destacado en declaraciones posteriores a los periodistas la labor de los pastores como "excepcional" así como que las medidas implantadas este año "garantizan siempre, hasta en situaciones excepcionales como la de hoy, que nuestros encierros son seguros".

El toro afectado será sometido a revisión veterinaria para determinar si se encuentra en condiciones de lidiarse esta tarde.

En caso contrario, se recurrirá a los toros sobreros previstos.

Se desconoce por el momento si esa falta de fuerza podría estar motivada por algún posible resbalón en el trayecto.

Dentro de la plaza también otro de los toros ha arremetido contra las tablas que si bien se han levantado, el propio regidor cree que también "han hecho su función", la de proteger a la persona que se metió por alí López ha realizado también un balance "muy positivo" del desarrollo de las ferias, resaltando la alta afluencia de corredores, el buen ambiente en la ciudad y la creciente proyección nacional de los encierros.

"El atractivo de nuestros encierros ya es imparable, son una insignia de Guadalajara", aseguró el edil.

Por su parte, la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, ha querido dejar claro que si bien ha sido un encierro más largo de lo habitual, "los encierros no tienen tiempo.

Hay que tener paciencia", destacando el hecho de que lo más importante es que el recorrido es seguro y que las medidas de seguridad han funcionado.

La regidora ha resaltado también la falta de incidencias.

Hay que recordar que los astados que se han corrido este viernes en el encierro son toros en puntas que se lidian por la tarde.