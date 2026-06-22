Guadalajara celebrará el XVII Orgullo este fin de semana de la mano de WADO CLM y con el respaldo de Diputación y Junta

Presentación de actividades del XVII Orgullo LGTBI en Guadalajara. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Diversas realidades, un mismo orgullo', se celebrará durante este fin de semana la XVII edición del Orgullo LGTBI de Guadalajara, un evento impulsado por la Asociación WADO LGTBI+ Castilla-La Mancha con el respaldo de la Diputación provincial de Guadalajara y el Gobierno regional.

La programación ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por la diputada de Bienestar Social e Igualdad, Margarita Morera, la delegada provincial de Igualdad, Laura Gil, la presidenta de la Asociación WADO LGTBI+ Castilla-La Mancha, Fiorela Sánchez, y su vicepresidente, Eduardo de Miguel, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La representante de la Institución provincial ha puesto en valor la importancia de este tipo de iniciativas, recordando que "la diversidad no nos separa, sino que nos enriquece y nos fortalece".

En este sentido, ha subrayado que desde la Diputación y, especialmente desde el área de Igualdad, "tenemos claro que nuestro papel es acompañar, apoyar e impulsar iniciativas como esta".

Morera ha destacado que el convenio que la Diputación tiene suscrito con WADO LGTBI+ "no es solo una herramienta administrativa", sino "una declaración de compromiso firme con la igualdad real, con la lucha contra cualquier forma de discriminación y con la defensa de los derechos LGTBI en todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia".

Asimismo, ha reconocido que "todavía queda mucho camino por recorrer" y ha advertido de que "la igualdad real no siempre implica igualdad efectiva", por lo que ha considerado fundamental seguir generando "espacios de visibilidad, formación, cultura y convivencia" como los que recoge la programación del Orgullo 2026.

RESPALDO INSTITUCIONAL

Por su parte, la delegada provincial de Igualdad, Laura Gil, ha subrayado la importancia del respaldo institucional al trabajo de las asociaciones, así como la necesidad de una respuesta conjunta por parte de todas las administraciones, lamentando en este sentido la falta de implicación del Ayuntamiento de Guadalajara en la celebración del Orgullo.

"Las instituciones tenemos que estar juntas apoyando a las asociaciones que defienden los derechos de las personas LGTBI y es fundamental que estemos ahí", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, "es un día de celebración, pero también de memoria, de reivindicación y de compromiso", subrayando que los avances logrados son fruto de años de lucha frente a la discriminación.

En este sentido, ha advertido de que la LGTBIfobia existe y de que en los últimos tiempos se están haciendo más frecuentes los discursos de odio, alertando de que "los derechos a veces también se pueden perder", y ha defendido la necesidad de reforzar políticas públicas, recursos y acciones de sensibilización.

PREMIOS 'PANAL WADÓ'

El XVII Orgullo LGTBI de Guadalajara celebrará "17 años de lucha, de activismo, de reivindicación y de defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI y de las personas trans", según ha destacado la presidenta de WADO LGTBI+ Castilla-La Mancha, Fiorela Sánchez.

Las actividades comenzarán el viernes 26 de junio, a las 20.30 horas, con la celebración del XVII aniversario de WADO y la novena edición de los Premios 'Panal WADÓ', que reconocerán a distintas personas y entidades por su compromiso con la defensa de los derechos LGTBI.

En la categoría roja, dedicada al ámbito de la salud, ha sido reconocido Acción Triángulo; en la naranja, centrada en el arte y la cultura, Julio Ruiz Conchuela; y en la amarilla, vinculada al feminismo, Concepción Carrasco.

La categoría verde ha distinguido a Guadacoge y al programa Verano Visible de Salmerón, mientras que la azul ha reconocido a CCOO de Guadalajara y UGT de Guadalajara por su labor en el impulso de protocolos de protección y acompañamiento a las personas trans en el ámbito laboral.

La categoría morada, dedicada al activismo, ha sido otorgada a Elizabeth Giraldo Díaz. Finalmente, el Premio Arcoíris, máxima distinción de WADO, ha sido concedido a Alejandro Alder, psicólogo del Servicio de Atención Integral (SAI), por su trayectoria profesional y su compromiso con el acompañamiento y el bienestar de las personas del colectivo.

Además, este año la asociación ha incorporado la distinción de socios de honor, creada para reconocer trayectorias de colaboración excepcional con la entidad, que ha sido concedida al periodista Juan Pedro Palomo y a Alejandro Alder.

MANIFESTACIÓN Y FIESTA DEL ORGULLO

La programación del sábado 27 de junio, jornada central del Orgullo, se iniciará a las 20.30 horas con la concentración y posterior manifestación desde la Plaza de España, que recorrerá varias calles de la capital hasta culminar en la explanada del Centro San José.

Al término de la marcha tendrá lugar la lectura del manifiesto, acto en el que se pondrán de relieve las principales reivindicaciones del colectivo y la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad "más inclusiva e igualitaria", tal y como ha señalado el vicepresidente de WADO LGTBI+ Castilla-La Mancha, Eduardo de Miguel.

A continuación, se celebrará la fiesta del Orgullo, con el espectáculo 'Antojitos Drag Show', protagonizado por Adelgaza, Cristo Buonclair, Sobredosis y Rachel Chris Wood, acompañado de una sesión musical con DJ.

Asimismo, WADO desarrollará actividades en otros municipios de la provincia, como Salmerón, Fuencemillán y Brihuega, con el objetivo de seguir visibilizando la realidad LGTBI en el entorno rural y extender el mensaje de igualdad y diversidad más allá de la capital.