Guadalajara confirma un remanente de 2,5 millones de euros en las cuentas municipales

El segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Esteban. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado los datos correspondientes a la liquidación del presupuesto 2025, un ejercicio que, según ha explicado el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, confirma que la ciudad "ha recuperado la estabilidad económica" tras una etapa marcada por una situación "tremendamente complicada" en las cuentas públicas.

Esteban ha afirmado que, al inicio del actual mandato, el Gobierno municipal se encontró con un agujero económico superior a 23 millones de euros, un importante desequilibrio presupuestario, deudas con proveedores y sentencias sin ejecutar, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

En este contexto, ha subrayado que el trabajo realizado en estos años por el equipo de Gobierno del PP y Vox encabezado por la alcaldesa Ana Guarinos ha permitido "poner las cuentas en orden y garantizar la continuidad de los servicios públicos".

La liquidación del presupuesto refleja una alta ejecución tanto en ingresos como en gastos, lo que confirma, según ha señalado el concejal, la solvencia de las previsiones económicas aprobadas, con los ingresos ejecutados al 98% y los gastos ejecutados en torno al 92%, lo que supone "más de 9 euros de cada 10 ejecutados".

Esta diferencia entre ingresos y gastos ha permitido al Ayuntamiento cerrar el ejercicio con un saldo positivo, tanto en el resultado presupuestario como en la tesorería municipal.

Así la liquidación del presupuesto arroja un remanente de tesorería para gastos generales de 2.551.235,64 euro, en positivo.

"Esto quiere decir que este Ayuntamiento de Guadalajara tiene sus cuentas saneadas y que este Ayuntamiento está en disposición de seguir haciendo frente al pago a sus proveedores en tiempo y forma, además, puedo adelantar que el Ayuntamiento de Guadalajara continúa cumpliendo con el período medio de pago: el correspondiente al mes de febrero, remitido ayer al Ministerio, se sitúa en 27 días, por debajo del límite de 30 días establecido por la normativa".

Esteban también ha informado de que el resultado presupuestario ajustado ha sido positivo, alcanzando los 6.006.745,47 euros, cifra que refleja la diferencia favorable entre los ingresos y los gastos del ejercicio.

Del mismo modo, el ahorro neto también -diferencia entre ingresos y gastos corrientes una vez descontados los pagos de la deuda- asciende a 4,3 millones de euros, "lo que demuestra que el Ayuntamiento ha podido asumir todos sus gastos corrientes, afrontar amortizaciones e intereses y, aun así, cerrar con un margen positivo de 4,3 millones" ha explicado el concejal de Hacienda.

A ello se suma un nivel de endeudamiento del 35,54%, muy inferior al 75% que obligaría a solicitar autorización al Ministerio para seguir endeudándose y lejos del límite legal del 110%, situándose por tanto en un endeudamiento muy reducido.

"Son, en definitiva, grandes noticias: el Ayuntamiento ha liquidado sus cuentas en positivo y dispone de un remanente de tesorería para gastos generales de 2,5 millones de euros, que permitirá seguir mejorando la ciudad y acometiendo nuevas inversiones. La tesorería municipal se encuentra en buen estado porque se ha gastado ligeramente menos de lo ingresado, lo que garantiza el pago en tiempo y forma a quienes prestan servicios al Consistorio", ha concluido Esteban.