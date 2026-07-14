Guadalajara desplegará un operativo especial de seguridad y movilidad para el eclipse total del 12 de agosto

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara desplegará un dispositivo especial de seguridad, movilidad y emergencias con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que convertirá a la ciudad en uno de los puntos privilegiados de España para contemplar la franja de totalidad y que podría atraer a miles de visitantes debido, entre otros factores, a su cercanía con Madrid.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado este martes el operativo junto al tercer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Santiago López Pomeda; el concejal de Seguridad, Chema Antón; el intendente jefe de la Policía Local, Víctor Castellanos, y el oficial jefe del Servicio de Bomberos, Ignacio Jimeno, destacando que el objetivo es garantizar que el evento se desarrolle "con total y absoluta seguridad".

Guarinos ha reconocido que resulta "imprevisible" estimar el número de personas que acudirán a la ciudad para presenciar el eclipse, ya que Guadalajara se encuentra a apenas unos 56 kilómetros de Madrid, lo que permitirá desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día. Ante esa incertidumbre, el Consistorio lleva meses preparando el dispositivo mediante reuniones técnicas y dos Juntas Locales de Seguridad celebradas en marzo y julio, en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil.

El Ayuntamiento ha fijado como punto de observación preferente la parcela de Aguas Vivas donde se lanzan habitualmente los fuegos artificiales de Ferias, al considerar que reúne las mejores condiciones de visibilidad y seguridad. Hasta ese espacio se dirigirá a los asistentes mediante un plan específico de movilidad que busca evitar el colapso del tráfico en la ciudad.

En este sentido, se habilitarán cerca de 5.000 plazas de aparcamiento entre el paseo del Ocio, el entorno del estadio Pedro Escartín y el estacionamiento subterráneo del centro comercial Ferial Plaza. Desde el recinto ferial partirán autobuses lanzadera gratuitos cada 15 minutos desde las 17.00 horas y hasta una hora y media después del eclipse, con parada también en Santo Domingo para facilitar el acceso de los vecinos del centro.

El concejal de Seguridad ha explicado que el operativo tendrá como eje un Puesto de Mando Avanzado situado en las inmediaciones de la zona de observación, desde el que se coordinarán Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y los servicios sanitarios. Asimismo, ha advertido de que habrá tolerancia cero con los estacionamientos indebidos que puedan obstaculizar las vías de evacuación o el acceso de los vehículos de emergencia.

Por su parte, la Policía Local establecerá un sistema de cortes de tráfico escalonado en función de la afluencia de personas, restringiendo inicialmente el acceso de vehículos a varias calles del entorno de Aguas Vivas y ampliando el perímetro si fuera necesario, mientras que los Bomberos desplegarán un retén preventivo permanente en la parcela de observación y otros dos retenes móviles en distintos puntos de la ciudad para responder con rapidez a cualquier incidencia, especialmente ante el elevado riesgo de incendios propio del mes de agosto.

Las autoridades también han incidido en la importancia de la prevención sanitaria durante la observación del eclipse. Así, han recordado que únicamente deberán utilizarse gafas homologadas para mirar al sol y han desaconsejado el uso de radiografías, cristales ahumados o cualquier otro sistema no certificado. Además, han recomendado acudir con agua, protección solar, gorra y ropa cómoda, mientras que el Ayuntamiento instalará puntos extraordinarios de abastecimiento de agua y baños públicos en la zona de observación.

En el turno de preguntas, los responsables municipales profundizaron en aspectos relacionados con la gestión del tráfico, la coordinación con el resto de administraciones, la capacidad del dispositivo para adaptarse a una mayor afluencia de visitantes y las recomendaciones dirigidas a quienes acudan a presenciar el eclipse.