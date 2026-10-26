Guadalajara destina 50.000 euros a la conservación y mejora del patrimonio religioso de la ciudad

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el arcipreste de Guadalajara, Segundo Martínez. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara y la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara han aprobado la distribución de las ayudas municipales destinadas a la rehabilitación de templos y Bienes de Interés Cultural (BIC) del patrimonio artístico al servicio de la comunidad cristiana de la ciudad, correspondientes al ejercicio 2026.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos López, y el arcipreste de Guadalajara, Segundo Martínez Vicente, han rubricado el acuerdo por el que se distribuyen los 50.000 euros consignados por el Ayuntamiento para la conservación y mejora de este patrimonio histórico y cultural, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Las subvenciones permitirán financiar distintas actuaciones en cinco parroquias de la ciudad, como la instalación de un sistema de climatización en la parroquia de El Salvador, la mejora de la accesibilidad en San Antonio de Padua, actuaciones de adecuación exterior en San José Artesano, la restauración de la puerta de acceso en San Pedro Apóstol y la rehabilitación de parte del tejado en Santa María la Mayor.

Con esta línea de colaboración, el Ayuntamiento de Guadalajara reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad, contribuyendo al mantenimiento de edificios de gran valor patrimonial y social para los vecinos de Guadalajara.