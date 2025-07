Guadalajara esperará a conocer los detalles del proyecto 'El Toro de España' antes de postularse para albergarlo

GUADALAJARA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Si bien Madrid ya está descartada para albergar una estatua gigante de un toro a través del proyecto conocido como 'El toro de España', la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, se ha referido a este ambicioso proyecto de la Academia Española de Tauromaquia para el que se busca un municipio para erigir una colosal escultura metálica en forma de toro bravo y convertirla en icono turístico, sin descartar y postularse de momento para ello.

"Ahora es solo una idea", ha dicho. "De momento, hay gente que está estudiando esa posibilidad, pero hasta que no sepamos las condiciones, no vamos a decir nada al respecto. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario", ha afirmado este miércoles Ana Guarinos a preguntas de los periodistas.

En todo caso, ha señalado que "de momento, es solamente una idea que alguien ha lanzado, pero no conocemos nada más, ni detalles ni plazos ni nada más" y que esperarán a conocer algo más, "pero todo lo que sea bueno para la ciudad de Guadalajara, se verá". La regidora ha señalado que lo que conoce es que hay un proyecto, al parecer, auspiciado por "una serie de personas" que están "interesadas" en buscar un lugar para ubicar un toro "gigante" como una especie de reclamo turístico a modo de lo que ha hecho con otros monumentos como la Estatua de la Libertad.

"Sabemos que esa propuesta está encima de la mesa y que se ha descartado en sitios como Madrid y que hay otros que se han presentado y nosotros, como Ayuntamiento, estamos dispuestos a ver qué supondría elevar esta estatua en la ciudad y analizar todas las propuestas que puedan ser positivas, si esta lo es, para la ciudad de Guadalajara", ha remarcado.

También se ha referido a Guadalajara como una ciudad "eminentemente de la cultura de la tauromaquia" y cree que en caso de darse esta posibilidad se tendría que analizar. "Ya veremos en qué quedan. De momento, es una propuesta". En cualquier caso, ha aseverado que, pese a que se trata de un proyecto de grandes dimensiones, ya que se trataría de un toro de al menos 300 metros de altura, cree que la capital alcarreña tiene un término municipal "grande y maravilloso", aunque ha precisado que ahora no sabía cuál podría ser ese espacio al igual que desconocen las condiciones y lo que se necesitaría y supondría.

Así, mientras no se sepa más concretamente las condiciones de la propuesta no pueden manifestar nada más.

"De momento, hay gente que está estudiando esa posibilidad, pero insisto, hasta que no sepamos las condiciones, no vamos a decir nada al respecto", ha remarcado.

La iniciativa, bautizada como 'El Toro de España', busca dotar al país de una construcción monumental que combine innovación técnica, valor cultural y potencia visual, a imagen de otros grandes símbolos nacionales como la Torre Eiffel en Francia, la Estatua de la Libertad en Estados Unidos o el Coliseo Romano en Italia.