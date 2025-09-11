Guadalajara estrena grandes letras turísticas como emblema identitario y atractivo para vecinos y visitantes

GUADALAJARA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara cuenta ya con un nuevo símbolo promocional, unas letras monumentales instaladas en dos puntos estratégicos de la ciudad que buscan reforzar su identidad y convertirse en un reclamo turístico. El coste económico del proyecto ha ascendido a algo más de 59.000 euros.

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha presentado este miércoles estas letras corpóreas en una comparecencia de prensa junto al concejal de Turismo, Víctor Morejón, donde ha subrayado que se trata de "un paso más para embellecer y cuidar la ciudad de Guadalajara, la mejor ciudad del mundo para vivir, con mucha diferencia sobre todas las demás".

El acto de inauguración se ha celebrado en la Rotonda de la Aviación, uno de los emplazamientos escogidos junto con la Rotonda del Quijote, y la iniciativa, impulsada por la Concejalía de Turismo, ha sido diseñada por Ángel Luis Lorenzo, también presente en esta comparecencia.

El proyecto busca aprovechar la cercanía de Guadalajara con Madrid y el aeropuerto de Barajas para atraer visitantes, al tiempo que ofrece un nuevo punto fotográfico en el que residentes y turistas puedan realizarse selfis.

"La ciudad de Guadalajara tiene que cobrar impulso desde el punto de vista turístico", ha defendido Guarinos, quien ha animado a vecinos y viajeros a fotografiarse con las letras y difundir la imagen de la capital en redes sociales.

El diseño conecta con el patrimonio local: las letras "A" simulan las puntas de diamante del Palacio del Infantado, la joya monumental de la ciudad, y han sido realizadas con un material de calidad transparente con la finalidad de que se puedan iluminar por la noche y evocando también a un artista local como fue Francisco Sobrino, que utilizaba muchos materiales traslúcidos, a lo que dotaba de luz y tecnología.

En cuanto a la ubicación elegida, refuerza además su carácter estratégico, al situarse en uno de los accesos principales al casco histórico, junto a la estación de autobuses y la futura sede de la Universidad de Alcalá.

Guarinos ha destacado también que estas letras forman parte de un plan más amplio de embellecimiento urbano iniciado en 2023, con actuaciones ya realizadas como la mejora de la accesibilidad en el entorno del Palacio del Infantado.

Además, ha enmarcado el estreno en un momento clave: "Se produce en la previa de las ferias y fiestas de Guadalajara, lo que supone un doble motivo para visitar nuestra ciudad y sentirse orgullosos de ella", ha apuntado orgullosa.

Por su parte, para el concejal de Turismo se trata de un elemento "importante" para la capital que cuando llegaron estaban en un "cajón" y que gracias al esfuerzo de todo el equipo de Gobierno ya es una realidad.

"Guadalajara era una de las pocas ciudades de España que no tenía sus letras para que el turista se fotografiara y lo lanzara al mundo", ha remarcado.

En cuanto a la ubicación, para Morejón es un punto interesante para que los turistas se lleven de recuerdo su foto, que también podrán hacerse en las letras colocadas en la Rotonda del Quijote, otro lugar estratégico por ser una de las entradas a la ciudad.

"Creo que a Guadalajara le faltaba esta guinda para proyectarse al mundo", ha ahondado.

Por último, el autor del diseño se ha mostrado confiado en que todos los turistas que visiten la ciudad ·acaben haciéndose un selfi junto a este motivo ornamental más".