Guadalajara guardará silencio a las 12.00 horas de este lunes por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

Un herido es trasladado desde el Polideportivo de Adamuz , a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). E - Francisco J. Olmo - Europa Press

GUADALAJARA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha convocado para este lunes, 19 de enero, a las 12.00 horas, un minuto de silencio en la plaza Mayor abierto a la ciudadanía, en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido este domingo por la tarde en la provincia de Córdoba.

En nota de prensa, el Consistorio ha trasladado todo su apoyo y solidaridad a las familias de las víctimas mortales, a las personas heridas y a los equipos de rescate, sanitarios y cuerpos de seguridad que trabajan en estos momentos en el lugar del trágico accidente ferroviario en Córdoba.

De igual modo, el equipo de Gobierno ha anulado toda la agenda pública municipal y la convocatoria de prensa prevista para este lunes en señal de duelo.