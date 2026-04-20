Guadalajara impulsa su primera Feria de Turismo y Comercio como escaparate del potencial local

Presentación de la Feria de Turismo y Comercio de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara celebrará del 24 al 26 de abril la primera edición de la Feria de Turismo y Comercio, una iniciativa pionera que busca reforzar el tejido económico local y proyectar la imagen de la ciudad como destino atractivo para visitantes y consumidores.

El Parque de la Concordia será el escenario de esta cita que reunirá a 25 estands y una programación variada con degustaciones, talleres y música en directo.

El concejal de Turismo y Comercio, Víctor Morejón, ha subrayado el carácter estratégico de esta primera edición, destacando la necesidad de "unirse para que Guadalajara avance en el sentido correcto".

En este contexto, ha incidido en que la feria nace con el objetivo de "fortalecer lo que ya existe y ayudar a que siga creciendo", al tiempo que pretende desmontar la idea de que en la ciudad "no hay nada", mostrando la evolución del comercio local.

"Queremos que Guadalajara esté entre los grandes municipios de España donde el turismo, el comercio y la hostelería sean una señal de éxito", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de FCG, Francisco José Pérez, ha explicado que la feria contará con 25 estands y una oferta que va más allá de la compra tradicional. "No solo se viene a comprar, habrá degustaciones, talleres y música en directo; será una feria viva durante todo el fin de semana", ha señalado.

Asimismo, ha defendido el papel del comercio como "pieza clave del futuro de las ciudades" y ha animado a los ciudadanos a recorrer el recinto y consumir en los establecimientos participantes.

En la misma línea, el presidente de Fedeco, Ángel Escribano, ha destacado que la feria aspira a convertirse en "un punto de encuentro para disfrutar en familia", con iniciativas como cheques regalo y un stand de merchandising. "Apostar por el comercio local es apostar por el futuro de nuestra ciudad", ha recalcado.

Desde el ámbito turístico, el técnico de la Federación de Turismo y Hostelería, Juan Carlos Molina, ha puesto en valor el crecimiento del sector en Guadalajara y la importancia de este tipo de iniciativas para generar sinergias. "De los 25 estands, 11 estarán dedicados al turismo, lo que demuestra la apuesta por una experiencia conjunta que refuerce la imagen de la ciudad", ha explicado, añadiendo que la feria será "una experiencia tanto comercial como turística".

El presidente de la Asociación de Guías de Turismo (APIT) de Guadalajara, Manuel Granado, ha destacado la colaboración institucional y la buena acogida de los visitantes. "El turismo es dejar la riqueza en la ciudad y conocer el paisaje y el paisanaje", ha afirmado, poniendo en valor el papel de los guías en la promoción del destino.

VISITAS GUIADAS SOLIDARIAS

En el marco de la presentación también se ha anunciado una iniciativa solidaria vinculada al turismo: la organización de visitas guiadas en favor de la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Estas rutas tendrán lugar el próximo 21 de junio a las 11.00 horas en Guadalajara, Pastrana y Sigüenza.

Manuel Granado ha detallado que se organizarán grupos con un máximo de 50 personas y que se realizarán dos visitas por día en cada localización. Además, se habilitará una "fila cero" para facilitar donaciones a quienes no puedan asistir. Las inscripciones podrán realizarse a través del correo de la asociación de guías.

Por su parte, Almudena Santamaría, guía oficial y miembro de la asociación de enfermos de ELA en Castilla-La Mancha, ha subrayado la importancia de este tipo de acciones para recaudar fondos destinados a la investigación y al apoyo de los afectados.

"Se trata de desarrollar visitas solidarias que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias", ha explicado. Santamaría ha recordado que la enfermedad afecta a unas 160 personas en Castilla-La Mancha, de las cuales alrededor de 10 se encuentran en la provincia de Guadalajara, lo que refuerza la necesidad de impulsar iniciativas de sensibilización y financiación.