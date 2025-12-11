Guadalajara instalará 19 nuevos desfibriladores que ampliarán la red municipal un 68%

El concejal de Salud, Roberto Narro. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Salud, Roberto Narro, ha anunciado este lunes la licitación para la instalación de 19 nuevos desfibriladores en Guadalajara, un refuerzo que supondrá aumentar un 68% la red municipal y pasar de los actuales 28 a 47 dispositivos repartidos por toda la ciudad. Se trata de una actuación incluida en el presupuesto municipal de 2025 y enmarcada en la estrategia 'Guadalajara Saludable'.

Según ha explicado el edil en rueda de prensa, esta ampliación permitirá mejorar la rapidez de respuesta ante una parada cardíaca, extender la protección a más barrios e incrementar la ratio hasta 5,1 desfibriladores por cada 10.000 habitantes, acercando a Guadalajara a la media nacional.

"Damos un paso decisivo hacia una Guadalajara más segura, más cardioprotegida y más preparada para salvar vidas", ha afirmado Narro durante la presentación.

Los nuevos dispositivos se distribuirán en tres modalidades: 12 desfibriladores fijos, que se instalarán en todos los centros sociales de la ciudad y de los barrios anexionados, además de en instalaciones municipales como el Centro Municipal Integrado (CMI); cuatro móviles, destinados a reforzar a Policía Local, Bomberos y Protección Civil, y dos tótems de acceso público que se ubicarán en la Plaza de Santo Domingo y en el entorno del Palacio del Infantado, siendo esta la principal novedad del proyecto.

Estos tótems podrán ser utilizados por cualquier ciudadano en caso de emergencia. "Están a una altura accesible y son totalmente fáciles de utilizar", ha destacado el concejal, quien ha recordado que el sistema realiza una llamada automática al 112 y ofrece instrucciones guiadas paso a paso, además de contar con parches para adultos y pediátricos.

Narro ha subrayado la importancia de actuar con rapidez ante una parada cardíaca: "Por cada minuto sin desfibrilación, las posibilidades de supervivencia disminuyen alrededor de un 10%". Ha añadido que el uso temprano de un desfibrilador "puede aumentar hasta un 90% las posibilidades de sobrevivir sin secuelas graves".

Respecto a la posible aparición de actos vandálicos sobre los tótems, el edil ha restado preocupación citando experiencias en otras ciudades. "Los datos no evidencian actos vandálicos en exceso. Son equipos que salvan vidas y suelen respetarse", ha señalado.

El proyecto se complementará con programas de formación tanto para personal municipal como para la ciudadanía, apoyándose en entidades que ya imparten cursos de reanimación cardiopulmonar en centros educativos. "Nuestro objetivo es dotar a la ciudad de las herramientas necesarias para salvar vidas", ha concluido.