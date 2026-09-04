Guadalajara lanza el concurso de albañilería 'Talento, Oficio y Futuro' con un primer premio de 1.500 euros

Guadalajara reivindica el oficio de la construcción con la XXII edición de su tradicional Concurso de Albañilería. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XXII Concurso Ciudad de Guadalajara de Albañilería, que se celebrará el próximo sábado 12 de septiembre en el Parque de San Juan Bosco, dentro de la programación de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, tendrá un primer premio de 1.500 euros, y su lema es 'Talento, Oficio y Futuro'.

El concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, David García, junto al presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara, José Luis Gárgoles, y el presidente de la Agrupación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC Guadalajara), Emilio Díaz, han presentado esta iniciativa.

Durante la presentación, David García ha destacado que se trata de "uno de los actos más bonitos del programa de fiestas", una cita intergeneracional que reúne a profesionales, familias, mayores y niños en torno a una tradición profundamente vinculada a la ciudad.

El edil ha recordado que el actual equipo de Gobierno, con la alcaldesa Ana Guarinos al frente, recuperó este concurso hace tres años tras cuatro años de interrupción, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, el Colegio de Aparejadores y APEC.

"Era un acto que Guadalajara echaba en falta y así nos lo transmitían los vecinos", ha señalado. García ha subrayado además la evolución que ha experimentado este evento, que ha pasado de ser exclusivamente una competición profesional "para convertirse en una auténtica jornada festiva y de convivencia", tal y como ha informado el Consistorio.

Así, el concurso contará con una pequeña feria de exposición de materiales y empresas colaboradoras, actividades divulgativas relacionadas con la construcción, música en directo, actividades infantiles, participación de peñas de la ciudad y una comida popular. La jornada arrancará a primera hora de la mañana y se prolongará hasta la tarde, con un ambiente que, según destacó el concejal, "va desde los abuelos que están a las ocho de la mañana viendo comenzar el concurso hasta familias enteras que disfrutan de todo el día".

La pieza que deberán ejecutar las cuadrillas participantes será una rosa de los vientos, diseñada por Manuel de Pradas, antiguo técnico municipal. Una vez finalizado el concurso, la obra pasará a formar parte del mobiliario urbano de la ciudad.

David García recordó que esta es una de las singularidades del certamen, ya que los elementos construidos durante el concurso tienen posteriormente una utilidad pública y ornamental. Como ejemplos citó la pérgola instalada en la avenida de El Atance o las jardineras con la palabra 'Guada';, que actualmente pueden verse en distintos puntos de la ciudad.

"Los vecinos nos han pedido que sigamos incorporando estas construcciones a diferentes espacios urbanos y así lo seguiremos haciendo", ha explicado.

La organización prevé una asistencia similar a la registrada en la última edición. Solo en la comida popular participaron más de 1.500 personas el año pasado. Como viene siendo habitual, el menú estará protagonizado por las tradicionales migas castellanas, con un precio simbólico de dos euros, reforzando el carácter popular y abierto de esta actividad.

Además, varias peñas de Guadalajara volverán a sumarse al evento, entre ellas la Peña Escopitos, que este año es pregonera y está considerada una de las más numerosas de España, que contribuirá a dar colorido y ambiente a la jornada.

Por su parte, José Luis Gárgoles ha destacado que el concurso constituye mucho más que una competición, ya que representa un reconocimiento al talento, la experiencia y la precisión de quienes ejercen el oficio de albañil.

Serán tres menciones de honor patrocinadas por empresas colaboradoras de 500 euros cada una, una ayuda a la participación de 200 euros por cuadrilla.

RESPALDO

Gárgoles ha agradecido el respaldo institucional y empresarial que hace posible la celebración del concurso e hizo un llamamiento a las cuadrillas interesadas para que se inscriban, ya que aún queda una plaza vacante de las diez previstas.

Según ha explicado, participarán tanto equipos habituales del certamen como nuevas cuadrillas llegadas desde distintos puntos de la provincia y de fuera de Castilla-La Mancha, manteniendo así el carácter abierto y atractivo del concurso.

Durante su intervención, Emilio Díaz Bravo ha puesto el foco en la necesidad de seguir dignificando el oficio de la construcción y atraer nuevos profesionales al sector.

El presidente de APEC ha recorado que la albañilería actual poco tiene que ver con la imagen tradicional asociada únicamente al trabajo manual, al tratarse de una profesión cada vez más tecnificada y digitalizada, que además está incorporando progresivamente a más mujeres, siguiendo la tendencia de otros países europeos. Díaz Bravo ha destacado también las oportunidades laborales que ofrece actualmente el sector, con condiciones salariales competitivas y una creciente demanda de mano de obra cualificada.

En este sentido, ha valorado muy positivamente el proyecto piloto de formación impulsado conjuntamente por APEC, la Fundación Laboral de la Construcción y Fundación Hercesa, cuya convocatoria ha superado ampliamente las expectativas iniciales y que ya está despertando interés fuera de la provincia y de la región.

"El sector necesita trabajadores y ofrece estabilidad y oportunidades reales de empleo. Cuando una persona se incorpora y permanece uno o dos años, normalmente desarrolla toda su carrera profesional dentro de él", ha afirmado.

Finalmente, los organizadores animaron a toda la ciudadanía a acercarse el próximo 12 de septiembre al Parque de San Juan Bosco para disfrutar de una jornada que combina tradición, convivencia, reconocimiento profesional y participación ciudadana, consolidada ya como una de las actividades más singulares y queridas de las Ferias y Fiestas de Guadalajara.