Visita del concejal de Servicios Municipales, David García, al colegio 'Santa Ana'. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en marcha, en colaboración con Ecoembes y Valoriza, una iniciativa de educación ambiental en veinte colegios de la ciudad para fomentar el reciclaje y los hábitos de consumo sostenible entre los más pequeños a través de la elaboración de adornos navideños con materiales reutilizados. La campaña llegará a más de 2.500 escolares de primero a cuarto de Primaria y busca que los niños se conviertan también en transmisores de estos hábitos en sus hogares.

El concejal de Servicios Municipales, David García, ha presentado este miércoles la actividad en el colegio 'Santa Ana', donde los alumnos de cuarto B han elaborado alrededor de 25 adornos utilizando materiales cotidianos, como los tubos de cartón del papel higiénico, para crear renos, velas y otros elementos decorativos.

"Los mejores transmisores son los niños", ha señalado el edil, quien ha agradecido la colaboración de los centros educativos y de las entidades participantes para trasladar a los escolares la importancia de dar una segunda vida a los materiales y adquirir hábitos de sensibilización y respeto al medio ambiente.

La iniciativa, que comenzó el pasado 14 de octubre y se prolongará en los centros hasta el 23 de noviembre, culminará con una exposición en el Mercado de Abastos, cuya apertura está prevista para los días 3 o 4 de diciembre, coincidiendo con el encendido de las luces navideñas, y permanecerá durante el periodo navideño.

Los colegios decorarán árboles de cartón con los adornos realizados por el alumnado e incorporarán a cada uno un mensaje relacionado con el reciclaje y el centro que presente el lema más destacado recibirá un premio. La exposición contará también con juegos didácticos sobre la correcta separación de residuos y vídeos de los trabajos realizados en los distintos colegios.

Durante la presentación, García ha destacado que los escolares "sacan una nota muy alta en el reciclaje" y ha apuntado que los datos de recogida selectiva de la ciudad están mejorando respecto a ejercicios anteriores, aunque todavía se encuentran en elaboración los correspondientes al conjunto del año.

La actividad no se limita a la reutilización de materiales para los adornos. Los alumnos también trabajan otros aspectos relacionados con las Navidades sostenibles como el consumo en establecimientos de proximidad y el uso de la bicicleta o del transporte público para desplazarse por la ciudad.

Paula, alumna de este centro 'Santa Ana', ha explicado que la experiencia les ha permitido aprender a reciclar mientras preparaban sus propias creaciones. "Nos ha encantado hacer esta actividad", ha afirmado, antes de invitar a sus amigos y familiares a visitar la exposición navideña.

Por su parte, la profesora Nuria García ha valorado la posibilidad de enseñar a los alumnos la importancia del consumo responsable y las reglas de las tres erres --reducir, reutilizar y reciclar-- mediante actividades prácticas. "Ha sido muy gratificante y muy bonito", ha señalado.