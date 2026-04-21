Guadalajara modifica el contrato de limpieza diaria con un incremento de personal y medios

El concejal de Hacienda de Guadalajara, Alfonso Esteban; el concejal de Servicios Municipales, David García; y el concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este martes en Junta de Gobierno Local una modificación del contrato de limpieza viaria que supondrá "una mejora cuantitativa y cualitativa del servicio en toda la ciudad, con un refuerzo de medios humanos y materiales y una inversión adicional de unos 550.000 euros anuales, hasta la finalización del contrato en 2030".

Así lo ha anunciado el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, acompañado del concejal de Servicios Municipales, David García, y del tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, quienes han destacado que esta modificación responde al crecimiento de la ciudad y a una de las principales demandas de los vecinos, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Alfonso Esteban ha subrayado que "cuando aprobamos el presupuesto de esta ciudad dijimos que era el presupuesto de los servicios públicos, porque nuestra máxima desde el inicio del mandato es la escucha activa a los ciudadanos y la mejora constante de los servicios que prestamos".

En este sentido, ha recordado que el actual contrato de limpieza "tiene 11 años y fue diseñado para una ciudad con 10.000 habitantes menos, por lo que requería un refuerzo cuantitativo y cualitativo para llegar a todas las zonas".

"La limpieza es una de las principales demandas que nos trasladan los vecinos cuando estamos a pie de calle", ha afirmado Esteban, quien ha insistido en que "mejorar los servicios públicos exige dotación presupuestaria, y este equipo de gobierno ha hecho esa apuesta clara".

El concejal de Hacienda ha precisado que el refuerzo del contrato supone "unos 550.000 euros más anualmente, exclusivamente para limpieza viaria", y ha aclarado que "el presupuesto municipal de 2026 ya incluía los créditos necesarios para esta ampliación".

Asimismo, ha explicado que la cifra global de la modificación del contrato, 2.139.502,96 euros (IVA no incluido), responde a la suma de las anualidades restantes del contrato hasta 2030, y no a un gasto concentrado en un solo ejercicio.

"Reforzar un servicio público cuesta dinero, pero no es ningún regalo a la empresa, se paga por la prestación de más medios humanos y materiales para que la ciudad esté más limpia", ha afirmado Esteban, quien ha defendido que no actuar ante el crecimiento de la ciudad "sería una irresponsabilidad".

Refuerzo del servicio en horario de tarde con siete nuevos operarios Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, David García, ha explicado que el Ayuntamiento, tras reorganizar el servicio con limpiezas integrales en los barrios, ha detectado que, aunque este esfuerzo ha sido positivo, no es suficiente para una ciudad que ha crecido de forma muy notable la necesidad de dar "un paso más" y ampliar el contrato.

"El contrato se planificó en 2013 y entró en vigor en 2015, cuando Guadalajara tenía 83.000 habitantes; hoy superamos los 94.000 y se han concedido más de 3.600 licencias, lo que supone un incremento del 121% de población en los nuevos desarrollos", ha detallado García, citando zonas como Las Cañas, Aguas Vivas, el entorno del Corte Inglés o parte del Fuerte de San Francisco, incorporadas en los últimos años.

La modificación aprobada contempla un refuerzo especialmente en el servicio de tarde, con la incorporación de siete nuevos operarios, un segundo furgón hidrolimpiador y una brigada polivalente, que actuará de forma itinerante por todos los barrios, mejorando la limpieza de toda Guadalajara.

"La ampliación del contrato entra en funcionamiento de manera inmediata, y estamos convencidos de que a lo largo de este año se va a notar una mejora muy importante, no solo en los nuevos desarrollos sino en toda la ciudad, con más personal, más baldeos, más presencia en la calle", ha afirmado García, quien ha recalcado que "la ciudad que hoy limpiamos no es la ciudad de hace 11 años, cuando se licitó el contrato".

Una ciudad que crece y servicios que se adaptan El tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, ha destacado que esta modificación "ya no es un anuncio, es un hecho que se va a traducir en muy pocos días en una mejora visible en las calles".

"Guadalajara ha cambiado sustancialmente en los últimos años y los servicios municipales deben adaptarse a esa nueva realidad. Ese es el compromiso de nuestra alcaldesa, Ana Guarinos: transformar la ciudad con un único objetivo, mejorar la vida de los guadalajareños y hacer de Guadalajara una ciudad atractiva para vivir y para visitar", ha señalado.

López Pomeda ha enmarcado esta medida dentro de una estrategia global de mejora de los servicios públicos, junto a las modificaciones de los contratos de zonas verdes, limpieza, transporte urbano y estacionamiento regulado, apostando también "por el casco histórico, la sostenibilidad y la modernización de la ciudad".

"Este equipo de Gobierno ha demostrado responsabilidad, escucha activa y compromiso con la mejora de los servicios públicos, que es exactamente lo que nos demandan los vecinos de Guadalajara", ha concluido.