Guadalajara musealiza los torreones del Alamín y Alvar Fáñez con tecnología inmersiva y fondos europeos

Presentación de la musealización de los torreones. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha culminado la musealización de los torreones del Alamín y de Alvar Fáñez, que incorporan recreaciones en tres dimensiones, inteligencia artificial, audiovisuales y espacios interactivos para acercar el patrimonio medieval de la ciudad a vecinos y visitantes mediante una experiencia inmersiva.

El concejal de Turismo, Víctor Morejón, ha presentado este viernes el resultado de esta actuación en el Torreón del Alamín, donde ha señalado que se trata de una de las intervenciones más relevantes del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiada íntegramente con fondos europeos Next Generation. La inversión ha ascendido a 196.000 euros.

Según ha explicado, el Torreón del Alamín se convierte en un centro de interpretación de las murallas y de la Guadalajara medieval, con recreaciones de la ciudad amurallada realizadas mediante modelado 3D e inteligencia artificial, además de contenidos dedicados a las principales leyendas locales y espacios interactivos dirigidos al público familiar.

Por su parte, el Torreón de Alvar Fáñez pasa a funcionar como centro de recepción de visitantes e información turística, con un recorrido sobre la evolución histórica de este enclave y un audiovisual que recrea la conquista de Guadalajara por Alvar Fáñez de Minaya.

Morejón ha destacado que la actuación ha permitido renovar ambos espacios "conservando su esencia y su función defensiva original", al tiempo que ha defendido que la tecnología permitirá "redescubrir" el patrimonio medieval de la ciudad y hacerlo más atractivo para familias y visitantes.

Los dos torreones se integran en el programa municipal Guadalajara Abierta y abrirán de viernes a domingo y festivos de 10.30 a 14 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

La entrada tendrá un precio de un euro y será gratuita para menores de 12 años, estudiantes y profesores que acrediten su condición.