Guadalajara se proyecta como capital europea del cuento con el proyecto ANCESTOR

La directora del proyecto europeo Ancestor, Blanca Calvo, y la gestora Ana Viñas. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara coordinará el proyecto europeo ANCESTOR, una iniciativa cultural transnacional financiada por la Unión Europea con 200.000 euros, que tiene como objetivo reforzar la narración oral en Europa y consolidar a Guadalajara como referente internacional en este ámbito.

El proyecto ha sido presentado este martes en la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara por la directora del mismo, Blanca Calvo, y la gestora Ana Viñas. Se trata del séptimo proyecto europeo liderado por el Seminario desde el año 2000 y ha sido seleccionado dentro del programa Europa Creativa en un proceso altamente competitivo, en el que solo 88 propuestas resultaron aprobadas entre más de 2.000 presentadas.

Blanca Calvo ha destacado que ANCESTOR "parte de la necesidad de reducir las desigualdades existentes en la profesionalización de la narración oral en Europa, especialmente entre los países occidentales y los del Este". En este sentido, ha subrayado que el proyecto busca "conectar a investigadores, narradores y gestores culturales para que el conocimiento académico y la práctica artística avancen de la mano".

Con un presupuesto total de 250.000 euros y una duración prevista hasta septiembre de 2027, ANCESTOR reúne a socios de España, Italia, Eslovaquia, Letonia y Bulgaria. Entre sus principales acciones se encuentra una residencia creativa internacional en Sigüenza para diez artistas europeos, la organización de 25 cursos de narración oral dirigidos a jóvenes y colectivos vulnerables y la celebración de encuentros internacionales entre instituciones académicas y operadores culturales.

La gestora del proyecto, Ana Viñas, ha señalado que una de las prioridades de ANCESTOR es "ampliar y diversificar los públicos del cuento, demostrando que la narración oral sigue siendo un lenguaje contemporáneo y útil para la inclusión social".

Según ha explicado, el proyecto contempla talleres específicos para inmigrantes, personas con discapacidad visual o auditiva y jóvenes estudiantes.

Uno de los hitos más relevantes será el encuentro europeo de lugares de cuento que se celebrará en Guadalajara en 2026, coincidiendo con el Maratón de los Cuentos, del que surgirán dos rutas culturales europeas basadas en relatos tradicionales.

Estas rutas estarán orientadas al desarrollo de un turismo cultural sostenible. Desde el Seminario se considera que ANCESTOR tendrá también un impacto estratégico para la ciudad, al servir de impulso para infraestructuras como la Casa del Cuento y para la reactivación de la Red Europea de Lugares y Ciudades de Cuento, cuya sede se encuentra en Guadalajara.