Guadalajara refuerza el mantenimiento de colegios y garantiza que ningún centro ha estado sin calefacción

El concejal de Servicios Municipales, David García. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Municipales, David García, ha presentado este lunes en el CEIP Cardenal Mendoza, en Aguas Vivas, las actuaciones que el Ayuntamiento de Guadalajara está llevando a cabo dentro del plan de mantenimiento y conservación de los centros educativos de la ciudad.

La intervención principal en este colegio consiste en la pintura integral de la cerrajería exterior, la sustitución del rótulo y otras pequeñas mejoras, como repintado de bancos, orientadas a modernizar el centro, reforzar su seguridad y garantizar su adecuada conservación. Según explicó García, los trabajos estarán finalizados en un plazo aproximado de cuatro semanas.

El concejal recordó que estas actuaciones se suman a otras ya realizadas este curso, como la pintura de la fachada del CEIP Balcón del Tajo, y a las previstas en los próximos meses en los colegios Pedro Sanz Vázquez, Ocejón, Las Lomas, La Muñeca, San Pedro Apóstol y el propio Cardenal González de Mendoza.

García subrayó que la alcaldesa, Ana Guarinos, ha dado instrucciones claras desde el inicio del mandato: actuar con rapidez, diligencia y responsabilidad en todas las incidencias de los centros educativos y mantener los colegios públicos en condiciones óptimas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Las órdenes de la alcaldesa son claras: atender cada incidencia de inmediato y garantizar que los colegios funcionen correctamente. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo", señaló el concejal.

NINGÚN COLEGIO HA ESTADO SIN CALEFACCIÓN

El edil quiso dejar un mensaje claro "en Guadalajara no hay ningún colegio sin calefacción, ni lo ha habido en ningún momento". Explicó que el mantenimiento de calefacciones implica a 17 colegios públicos (14 en la capital y 3 en el CRA de Iriépal, Usanos y Valdenoches), y que siete de ellos están conectados ya la Red de Calor, "lo que permite un mayor control y eficiencia energética".

García ha informado de que las incidencias registradas han sido mínimas y puntuales, y siempre se han solucionado con rapidez, como en el caso del CEIP Río Henares, "donde un fallo en la caldera afectó dos o tres días solo a la planta superior y fue corregido rápidamente por la empresa de mantenimiento".

El concejal explicó que, aunque el mantenimiento de calderas en los colegios se realiza con regularidad, "hay algunas calderas presentan una antigüedad de hasta 40 años, lo que provoca incidencias recurrentes". "Con equipos tan antiguos, estamos haciendo auténticos esfuerzos técnicos para mantenerlas operativas, pero la realidad es que muchas deberían haberse sustituido hace años", señaló.

García recordó que la competencia en infraestructuras educativas es de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, y que el Ayuntamiento no puede sustituir calderas ni acometer inversiones estructurales. "El Ayuntamiento cumple con su obligación: mantenimiento, conservación y vigilancia, pero hay inversiones imprescindibles que deben asumir otras administraciones y que llevamos años esperando", explicó.

El concejal detalló que el Ayuntamiento ya ha trasladado a la Junta todos los casos de calderas obsoletas, sin haber recibido solución hasta la fecha y recordó como ejemplo el caso del polideportivo del colegio San Pedro, "con una caldera que tiene más de 40 años, y no se puede poner en funcionamiento y la Junta lo sabe desde el año 2019".

MÁS DE 600.000 EUROS INVERTIDOS EN DOS AÑOS

El Ayuntamiento ha invertido más de 600.000 euros en mejoras de centros educativos en los últimos dos años, trabajando en fachadas, cerramientos, climatización y actuaciones de mantenimiento diario.

Solo en el mes de enero, las brigadas municipales han realizado 152 intervenciones, desde pequeños arreglos hasta reparaciones complejas.

"Frente al mandato anterior en donde todo era dejadez, donde el mantenimiento de colegios era claramente insuficiente, hoy podemos decir que Guadalajara cuenta con el mayor esfuerzo inversor y mayor número de actuaciones para la conservación en colegios de los últimos años", afirmó García.

En este sentido pidió al grupo municipal socialista que "deje de mentir y tratar de alarmar con los colegios, con hechos que no se corresponden con la realidad y así lo confirman los directores de los centros, porque en política no todo vale".

El concejal concluyó asegurando que el Ayuntamiento seguirá trabajando "con rigor, transparencia y responsabilidad", siguiendo las directrices marcadas por la alcaldesa Ana Guarinos.