Guadalajara refuerza el plan invernal y presenta un nuevo vehículo para el Parque de Bomberos

Presentación del nuevo vehículo del parque de bomberos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este viernes el dispositivo municipal frente a nevadas y heladas, activo desde finales de noviembre, junto a un nuevo vehículo ligero de intervención rápida para el Parque de Bomberos, en el marco de la estrategia de prevención y refuerzo de los servicios de emergencia.

El concejal de Seguridad, Chema Antón, ha destacado que el Consistorio ha apostado por la planificación anticipada, con la elaboración de planes de emergencia específicos. "El plan de nevadas se elaboró a principios de enero, incluso antes de que se activaran las alertas meteorológicas, y por primera vez Guadalajara cuenta con planes de emergencia formalizados", ha señalado.

Antón ha explicado que el nuevo vehículo tipo pickup, con una inversión de 95.000 euros, es polivalente y está preparado para actuar tanto en entornos urbanos como forestales. "Es un vehículo versátil, pensado para intervenciones rápidas y para acceder a calles estrechas", ha añadido. Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, David García, ha informado de que el plan de vialidad invernal fue activado de forma preventiva los días 5 y 6 de enero, aunque las nevadas fueron débiles y solo fue necesario intervenir en la urbanización El Clavín y en el núcleo anexionado de Usanos. De cara a los próximos días, ha advertido del riesgo de heladas por la bajada de temperaturas. El edil ha detallado que el Ayuntamiento dispone de un acopio de 112 toneladas de fundentes, entre sal y urea, así como de una flota de vehículos con cuchillas quitanieves y sistemas de esparcido. Asimismo, ha hecho un llamamiento al uso responsable de la sal y ha recordado que los vecinos pueden recogerla para uso particular en el Parque de Bomberos, las 24 horas, llevando sus propios recipientes.

RECEPCIONADA LA PRIMERA FASE DEL NUEVO PARQUE DE BOMBEROS Durante la comparecencia, el Ayuntamiento ha anunciado además que este viernes se recepciona la primera fase del nuevo Parque de Bomberos, mientras que la licitación de la segunda fase ya está en marcha y se espera recibir ofertas en las próximas semanas. También se ha avanzado que la apertura de ofertas para la adquisición de una nueva autoescala se llevará a la Junta de Gobierno Local el próximo martes.