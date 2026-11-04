Guadalajara reunirá a Matías Prats y destacados nombres del deporte en la VI Gala VIP Deportivo

Presentación de la Gala VIP Deportivo. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara volverá a acoger por segundo año consecutivo la Gala VIP Deportivo, que celebrará su sexta edición el próximo 20 de noviembre con la presencia de destacados representantes del deporte y del periodismo a nivel nacional, entre ellos el periodista Matías Prats, la karateca Paola García y el exfutbolista Jorge D'Alessandro.

La cita, organizada por la Asociación VIP Deportivo con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara, tendrá lugar a las 18 horas en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián y reconocerá la trayectoria y contribución de deportistas, periodistas, federaciones, clubes y entidades vinculadas al ámbito deportivo y de la comunicación. En total, se entregarán diez premios y cinco reconocimientos especiales.

La presentación del evento ha contado con la participación del concejal de Deportes, Armengol Engonga, y del presidente de la Asociación VIP Deportivo, Víctor Pablo Prado, quien ha destacado la consolidación de una iniciativa que nació para dar visibilidad a personas e instituciones que contribuyen al desarrollo del deporte, el periodismo deportivo y los jóvenes talentos.

Entre los premiados de esta edición figura Matías Prats, que recibirá el galardón al Mejor Periodista Deportivo; Paola García, como Deportista Revelación; la Real Federación Española de Piragüismo, como Mejor Federación; y la Asociación Española de la Prensa Deportiva, por su labor de promoción y defensa del periodismo deportivo. También serán distinguidos Jorge D'Alessandro, con el Premio Cultura y Deporte; Madrid Panthers, por su impulso al talento y al fútbol femenino; y La Vuelta, como Mejor Evento y Organización Deportiva.

La nómina de galardonados incluye en el ámbito local, el atleta Jaime Migallón, que será reconocido como Mejor Deportista de Guadalajara, mientras que el Club de Atletismo La Esperanza recibirá uno de los reconocimientos especiales por su compromiso con el atletismo popular.