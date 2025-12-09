Guadalajara, La Roda y Ugena, entre los nuevos ayuntamientos reconocidos como Ciudades Amigas de la Infancia

Los representantes de las 18 localidades reconocidas como Ciudades Amigas de la Infancia. - UNICEF ESPAÑA

MADRID/GUADALAJARA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 ayuntamientos han recibido este martes el reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia otorgado por Unicef España, por lo que aumentan a 311 las entidades locales (303 municipios, 6 mancomunidades, una diputación y un cabildo) que han recibido este diploma desde 2002, cuando arrancó esta iniciativa.

En concreto, las nuevas Ciudades Amigas de la Infancia son: Algeciras, Baños de la Encina, Huércal-Overa, Loja y Mengíbar (Andalucía); Guadalajara, La Roda y Ugena (Castilla-La Mancha); La Ràpita (Cataluña); Albuixech, Benissa, Mutxamel y Torrebaja (Comunidad Valenciana); Sierra de Gata, Puebla de la Calzada y Valverde de Leganés (Extremadura); y A Laracha y Cedeira (Galicia).

En el acto, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos ha indicado que para su ciudad es "todo un orgullo ser oficialmente Ciudad Amiga de la Infancia", pues dicho título reconoce el camino que su equipo de Gobierno está llevando a cabo en políticas de infancia y juventud.

"Seguiremos desarrollando e implementando estrategias relacionadas con el bienestar de los niños, defendiendo sus derechos, fomentando su participación y haciendo de las ciudades entornos más habitables para todos, y especialmente para los más jóvenes", ha dicho, según ha informado el Consistorio.

Tal y como ha recordado Guarinos, para lograr este reconocimiento, el Consistorio ha seguido un riguroso proceso que comenzó con la presentación de la candidatura, tras ser respaldada la solicitud de forma unánime por el pleno del Ayuntamiento en enero de 2024 y proceder a la firma del compromiso formal con Unicef para la elaboración de un Plan Local de Infancia.

"Este plan incluye un diagnóstico detallado de la situación de la infancia en la ciudad, objetivos concretos alineados con los cinco ejes de la Convención sobre los Derechos del Niño, un sistema de seguimiento con indicadores y un presupuesto específico para su ejecución", ha señalado la regidora guadalajareña.

INICIATIVA SURGIDA EN 2002

La iniciativa fue impulsada por Unicef España en 2002, en alianza con el Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Según ha indicado la ONG de infancia, cada año adicional en la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia aumenta en un 10% el porcentaje de propuestas procedentes de los órganos de participación infantil y adolescente que son implementadas por los gobiernos locales, y en un 6% las autogestionadas por los propios niños, niñas y adolescentes, según un reciente estudio de Unicef España.

En las 311 Ciudades Amigas de la Infancia viven el 48,34% de niños, niñas y adolescentes de España y hay 409 consejos de participación infantil con más de 13.000 miembros.

Entre otras propuestas planteadas por los menores participantes de estos consejos, destacan la demanda de "más fuentes y luces", de "un skate park" o de una zona techada para refugiarse cuando llueve".

Durante el acto de entrega de diplomas, el vicepresidente primero de Unicef España, Fernando Sequeira, ha subrayado que "ser una Ciudad Amiga de la Infancia no es solo colgar en una pared el diploma" sino "tener en cuenta las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, pero también sus opiniones y propuestas, para hacer de esos municipios un lugar mejor para ellos".

En 2024, veinte años después de que 15 entidades locales recibieran en España la primera acreditación como Ciudad Amiga de la Infancia, se hizo balance para medir los logros de esta iniciativa. El informe concluyó que las localidades con este reconocimiento tienen mayor probabilidad de implementar políticas con enfoque de infancia y movilizan más recursos.

Entre otros ámbitos, hasta un 74% de los municipios reconocidos han mostrado un buen desarrollo y mejora en las áreas de deporte y hábitos saludables, y se ha prestado más atención a problemáticas como la pobreza, la migración o la discapacidad. Además, casi siete de cada diez niños, niñas y adolescentes que viven en Ciudades Amigas de la Infancia percibe que sus ayuntamientos trabajan especialmente para atender las necesidades de la infancia y adolescencia con más dificultades.

Los niños aseguran estar "contentos" de que sus alcaldes les escuchen. "Lo que me hace sentir más orgullosa es que pueda proponer ideas al ayuntamiento y luego se lleven a cabo", dice una de las pequeñas.

La entrega de diplomas se ha realizado este martes durante un acto en el que han participado el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez; el vicepresidente primero de Unicef España, Fernando Sequeira; el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda; y la directora del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) de la Universidad Autónoma de Madrid, María Ángeles Espinosa.

Martínez-Sicluna ha destacado que este programa constituye "una referencia de calidad y un impulso para consolidar las actuaciones municipales orientadas a la defensa y promoción de los derechos de la infancia".

En relación con la erradicación de la pobreza infantil, ha recordado que la FEMP la promueve como un elemento transversal de las políticas públicas, como la Red de Inclusión Social y los foros relacionados con la implementación de la Garantía Infantil Europea.

Esta última, según ha precisado, desarrollada en el marco del Fondo Social Europeo Plus, supone una oportunidad para contar con recursos adicionales y optimizarlos. "La colaboración entre las comunidades autónomas y las entidades locales es una condición indispensable para el éxito de este programa, que, en el ámbito local, se puede desplegar, al menos, en cinco áreas: educación, sanidad, nutrición, vivienda y gobernanza", ha señalado.

Junto a ello, ha destacado la incidencia del proyecto Familias en Positivo, desarrollado en el marco de la colaboración entre la FEMP y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para fomentar el enfoque de la parentalidad positiva.