La Guardia Civil auxilia a un senderista tras sufrir un desvanecimiento en Valdepeñas de la Sierra

La Guardia Civil auxilia a un senderista tras sufrir un desvanecimiento en Valdepeñas. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de El Casar han participado en el auxilio y rescate de un senderista de 75 años, que sufrió un desvanecimiento, posiblemente debido a un golpe de calor provocado por las altas temperaturas, mientras realizaba una ruta en el sendero de las Cárcavas, en el término municipal de Valdepeñas de la Sierra.

Una vez localizado el pasado sábado, el hombre fue atendido por los servicios médicos de la Comunidad de Madrid, auxiliados por el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) que evacuaron a esta persona en un helicóptero hasta el Hospital de la Paz, ha informado la Guardia Civil en nota prensa.