La Guardia Civil de Cuenca rescata un corzo atrapado en el canal de la Laguna de Uña

CUENCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, ha rescatado un ejemplar de corzo macho que había quedado atrapado en el interior del canal de la Laguna de Uña, en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca.

La actuación se inició tras el aviso de varios ciudadanos que alertaban de la presencia de un animal en el interior del canal y que no podía salir, dándose la circunstancia de que en ese momento llevaba agua suficiente para agotar al cérvido.

Desplazados al lugar, los agentes comprobaron la situación, constatando las dificultades para efectuar el rescate debido a la orografía del terreno y la propia construcción del canal, consiguiendo enganchar una soga entre la cuerna y una de las patas delanteras del animal, logrando su izado con extrema precaución hasta ponerlo a salvo, según informa el instituto armado.

Una vez asegurado y fuera de peligro, el corzo presentaba un notable estado de agotamiento, pero sin lesiones graves aparentes, siendo liberado en zona forestal segura y alejada del canal, donde pudo reponerse y regresar a su hábitat natural.