Guardia Civil decomisa 1.194 plantas de marihuana de una casa de Uceda (Guadalajara) y detiene a dos varones. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha desmantelado en Uceda una plantación de interior de marihuana, en una operación que se ha saldado con la incautación de 1.194 plantas y la detención de dos personas.

Las investigaciones de la Guardia Civil de Uceda, en estrecha colaboración con la empresa encargada del suministro eléctrico en la zona, han permitido el descubrimiento y posterior desmantelamiento de esta plantación, que se cultivaba en una vivienda unifamiliar sita en la urbanización 'Caraquiz'.

Según informa el instituto armado, la operación culminó con la entrada y registro del inmueble el pasado lunes, en cuyo interior los agentes encontraron e intervinieron un total de 1.194 plantas de marihuana en diferentes estadios de crecimiento y floración, distribuidas en cinco estancias de la vivienda, que contaba con la infraestructura necesaria para su cultivo. La droga intervenida tenía un peso total de 389 kilogramos.

Durante la actuación policial se procedió a la detención de dos varones de 24 años de edad, que se encontraban al cuidado de la plantación.

Por último, se logró esclarecer la existencia de una conexión ilegal al suministro eléctrico, estimándose que la cantidad defraudada a la compañía suministradora podría ascender a unos 24.700 euros.

En esta operación intervinieron agentes de la Unidad de Seguridad de la Comandancia (Usecic), el Equipo Pegaso, agentes del Grupo Roca y del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Uceda.