La Guardia Civil desmantela dos narcopisos en Almansa y detiene a tres varones con amplio historial delictivo

Guardia Civil desmantela dos narcopisos en Almansa y detiene a tres varones con amplio historial delictivo. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de Almansa y Área de Investigación de la misma localidad, en el marco de la operación denominada 'Transpor', han detenido a tres varones como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal. Los tres detenidos, de 52, 43 y 21 años de edad, son vecinos de Almansa, contando dos de ellos con un amplio historial delictivo relacionado con la venta de estupefacientes.

Las investigaciones se iniciaron a finales de 2025, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del malestar de algunos vecinos por la sensación de inseguridad y problemas de convivencia que sufrían por la posible existencia de puntos de venta de droga al menudeo en domicilios de la ciudad almanseña.

Según informa el instituto armado, pronto se pudo constatar que se trataba de dos inmuebles ocupados ilegalmente que funcionaban como narcopisos, donde se producía un flujo continuo de personas que, bien a través de las ventanas, o bien de forma directa en sus inmediaciones adquirían las sustancias ilegales para su consumo.

Igualmente, se pudo verificar cómo dichas entregas de droga tenían lugar a cualquier hora del día, llegando incluso a detectarse hasta siete ventas de estupefaciente en plena calle a menores de edad que acudían en patinete eléctrico o a pie en las horas en las que deberían estar asistiendo a clase en sus centros escolares.

Toda la actividad ilícita era controlada y supervisada por uno de los detenidos, el cual ejercía de jefe o líder y que cuenta con numerosos antecedentes por tráfico de drogas, siendo el encargado de recaudar diariamente los beneficios producidos en los narcopisos, procedentes de la venta de sustancias, y de abastecer de las mismas al resto del grupo criminal para dar continuad a sus acciones delictivas.

Todo ello se realizaba rodeándose de fuertes medidas de seguridad, destacando la instalación en los narcopisos de puertas acorazadas y robustos anclajes para tratar de evitar robos de bandas rivales y posibles actuaciones policiales.

REGISTROS EFECTUADOS Y EFECTOS INTERVENIDOS

La fase operativa de la operación culminó con la realización de dos entradas y registros en domicilios, diligencias en las que la Guardia Civil intervino tres kilogramos de hachís, 22 cápsulas o dosis de MDMA, 770 euros en efectivo.

Los agentes también se incautaron de básculas de precisión, útiles y enseres necesarios para la preparación y envasado de las dosis de estupefaciente, así como abundante documentación relacionada con los hechos investigados.

DESMANTELAMIENTO DE DOS PUNTOS DE VENTA

Con esta actuación, la Guardia Civil ha evitado que la droga incautada, en cantidad aproximada de 6.000 dosis, pudiera ser destinada a su venta en el mercado ilícito, especialmente entre la población joven de la localidad, después de sufrir los procesos necesarios para ello, quedando desmantelados dos importantes puntos de venta de droga en la localidad almanseña.

En los distintos servicios operativos intervinieron efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almansa, del Área de Investigación del Puesto Principal de esa misma localidad, de Unidad Orgánica de Policía Judicial, de Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Cuenca, Servicio Cinológico de la Comandancia de Albacete, así como diversas patrullas de Seguridad Ciudadana pertenecientes a la Guardia Civil de Almansa.

Las diligencias policiales, instruidas por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almansa, junto con las personas detenidas, fueron puestas a disposición de la Plaza nº 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almansa, decretando prisión provisional sin fianza para la persona que actuaba como cabecilla en el grupo criminal desarticulado.