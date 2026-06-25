Guardia Civil esclarece una estafa mediante un falso servicio de reformas en Guadalajara

Una agente de la Guardia Civil investiga delitos informáticos. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida contra un ciudadano residente en la provincia de Guadalajara, víctima de un fraude relacionado con la contratación de trabajos de mejora y acondicionamiento en su domicilio.

Los hechos La investigación se inició tras la denuncia presentada por el perjudicado, quien había contactado a través de una plataforma de compraventa con una persona que ofrecía servicios de instalación y reformas para viviendas, según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

Tras varias conversaciones y la recepción de un presupuesto para la ejecución de los trabajos, la víctima realizó un pago anticipado destinado, en teoría, a la adquisición de los materiales necesarios para la obra.

Posteriormente, el supuesto profesional fue demorando la entrega comprometida con distintos pretextos hasta que, finalmente, cesó toda comunicación, sin entregar los materiales ni ejecutar los trabajos acordados.

Ante esta situación, el perjudicado interpuso la correspondiente denuncia en la sede electrónica de la Guardia Civil.

EL MODUS OPERANDI

El investigado se servía de plataformas digitales de compraventa y de anuncios para localizar a potenciales clientes interesados en realizar obras o mejoras en sus viviendas.

Con el fin de generar confianza, ofrecía presupuestos detallados, exhibía imágenes de supuestos trabajos anteriores y aportaba documentación relativa a los productos o servicios ofertados.

Una vez consolidada la relación con la víctima, reclamaba pagos anticipados alegando la necesidad de adquirir materiales o de reservar pedidos con los proveedores.

Tras recibir el dinero, recurría a continuos retrasos y excusas para justificar el incumplimiento de los plazos pactados, prolongando la situación hasta interrumpir todo contacto con el cliente.

LA INVESTIGACIÓN

Tras la denuncia interpuesta, el Equipo @ de la CiberComandancia activó los protocolos de investigación orientados al esclarecimiento de los hechos, analizando las conversaciones mantenidas entre las partes y la trazabilidad del movimiento económico.

Como resultado de las gestiones realizadas, se logró identificar plenamente al presunto autor de la estafa, con domicilio en Madrid, a quien se tomó manifestación a través del Puesto de Mejorada del Campo.

Por la CiberComandancia se instruyeron las correspondientes diligencias, que fueron remitidas a la Autoridad Judicial de Guadalajara.