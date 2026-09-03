La Guardia Civil interviene 236 productos falsificados en La Roda y Villarrobledo e investiga a tres personas

Objetos falsificados aprehendidos por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Componentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete y efectivos del Puesto de la Guardia Civil de La Roda han investigado a tres personas, una de nacionalidad senegalesa, otra de nacionalidad marroquí y a un vecino de Albacete, con edades comprendidas entre los 44 y 51 años, como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial, por vulnerar el derecho de marca.

Dentro de los servicios que la Guardia Civil de Albacete tiene activados en toda su provincia para la detección y erradicación de puntos de producción, distribución y venta de productos y efectos susceptibles de ser falsificados, se han llevado a cabo dos actuaciones en las localidades de La Roda y Villarrobledo, que han permitido intervenir un total de 236 productos, todos ellos presuntamente falsificados.

La primera intervención tuvo lugar en la carretera CM-3216, dentro del término municipal de La Roda, donde la Guardia Civil había establecido un dispositivo operativo encaminado a combatir la introducción y comercialización de productos falsificados.

Tras la parada de un turismo que resultó sospechoso a los agentes que participaban en el dispositivo y una vez identificado su conductor y único ocupante, se realizó una inspección del vehículo, localizando en el maletero 124 pares de zapatillas, comprobando, a simple vista, cómo estas ofrecían dudas razonables sobre su autenticidad, a pesar de llevar los logotipos de marcas de reconocido prestigio, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Al serle requerido algún tipo de documento de adquisición de estos artículos, esta persona no aportó ningún tipo de albarán o factura de compra que pudiera acreditar la lícita procedencia del género, por lo que, al presumirse que fuera falso, se llevó a cabo su intervención y puesta a disposición judicial.

Los artículos intervenidos por la Guardia Civil de La Roda hubiesen supuesto en el mercado ilícito un fraude cercano a los 8.200 euros.

INTERVENCIÓN 112 PRENDAS Y COMPLEMENTOS EN VILLARROBLEDO

Por otro lado, efectivos del Destacamento Fiscal y de Fronteras, en el marco de sus funciones de control fiscal y protección del mercado, tuvieron conocimiento de la ilícita actividad que estarían llevando a cabo varias personas en mercadillos ambulantes de Villarrobledo.

Durante las comprobaciones, los agentes observaron que en dos de estos puestos se exponían para su venta al público camisetas deportivas y bolsos que incorporaban logotipos de marcas registradas y que presentaban características que ofrecían dudas razonables sobre su autenticidad.

Como resultado de esta segunda actuación, la Guardia Civil localizó e intervino 66 camisetas de fútbol y 46 bolsos de vestir, cuyo valor en el mercado ascendería a 14.820 euros.

DILIGENCIAS INSTRUIDAS

Las diligencias instruidas por el delito contra la propiedad industrial correspondiente a los hechos investigados en La Roda fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad albacetense de La Roda, que ha entendido de las actuaciones.

En cuanto a los hechos ocurridos en Villarrobledo, las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción y Guardia de Villarrobledo, quedando los productos intervenidos y precintados a disposición de la autoridad judicial.

Estas actuaciones se enmarcan en los controles habituales de la Guardia Civil para combatir el tráfico de mercancías falsificadas, en cumplimiento de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y el Reglamento (UE) nº 608/2013, relativo a la protección de los derechos de propiedad industrial.