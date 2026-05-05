La Guardia Civil interviene productos falsificados por valor de un millón de euros en Cobo Calleja. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil de Toledo, en el marco de la operación 'Ceres 2.0', en coordinación con el Destacamento Fiscal de la Guardia Civil de Toledo y el Equipo Fiscal de la Guardia Civil de Madrid, realizaron el pasado 28 de abril de 2026 una inspección conjunta en dos establecimientos del Polígono Industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) con el objetivo de comprobar la existencia de mercancía falsificada que podría estar comercializándose con destino a pequeños comercios de las localidades limítrofes entre ambas provincias.

Tras la realización de una primera inspección fiscal en la provincia de Toledo, en la que los agentes localizaron varias prendas falsificadas que supondrían un perjuicio para las marcas de unos 10.000 euros, se realizaron indagaciones sobre la trazabilidad de los mismos, interviniendo en el Polígono de Cobo Calleja material de diversas marcas registradas valorado en unos dos millones de euros.

En total se han intervenido más de 2.300 prendas textiles de diversas marcas, entre las que destacan las 1.000 equipaciones de la Selección Española de Fútbol falsificadas que han sido retiradas del mercado, además de 109.000 cartas de marcas coleccionables y 2.000 pulseras.

Hasta el momento, se ha investigado a tres personas como supuestos autores de varios delitos contra la propiedad industrial.

OPERACIÓN CERES 2.0

Desde finales del pasado mes de marzo, la Comandancia de Toledo ha reforzado sus capacidades con la puesta en marcha del plan 'Ceres 2.0', una operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra.

Este refuerzo permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos.

La operación 'Ceres 2.0' tiene como finalidad consolidar un entorno de mayor seguridad, tranquilidad y confianza para los ciudadanos, reforzando la presencia de la Guardia Civil y su cercanía con la población en las zonas de actuación.