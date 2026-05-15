La Guardia Civil investiga el ataque con arma blanca a un hombre en Yeles y aún no ha practicado detenciones

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TOLEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando las causas por las que un hombre de 45 años ha resultado herido por arma blanca este viernes tras una discusión en el interior de una vivienda de la localidad toledana de Yepes.

Según informas fuentes del Instituto Armado a Europa Press, aún no se han practicado detenciones en relación con estos hechos.

Un hombre de 45 años resultaba herido por arma blanca a las 5.22 horas de este viernes tras una discusión en el interior de una vivienda de la calle Encina de Yeles.

El herido era atendido por la UVI y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital General Universitario de Toledo.